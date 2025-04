Potápěč zmizel po setkání se žralokem v Med

Po včerejším večeru (21. dubna) zmizel ve Středozemním moři u severoizraelského města Hadera samec kopinatce po setkání s pravděpodobně temným žralokem.

"Policisté z policejní stanice Hadera a námořní jednotka byli vysláni k řece Hadera na základě oznámení osob, které tvrdily, že viděli žraloka útočit na potápěče ve vodě," uvedla policie, ačkoli v době příjezdu záchranné služby nebylo po potápěči ani stopy.

Městská plážová hlídka prohledala oblast na vodním skútru a zastavila další lidi, kteří vstupovali do moře. Pátrání po potápěči ze strany námořních a policejních důstojníků a potápěčské záchranné jednotky pokračovalo až do setmění a bylo obnoveno za prvního světla dnes.

Položky vybavení byly údajně nalezeny nedaleko pláže Olga a část těla byla odeslána na forenzní lékařskou analýzu.

Zlomená cesta domů

Pohřešovaným potápěčem byl údajně čtyřicátník, otec čtyř dětí žijící v Petah Tikva o více než 40 km jižněji. Jeho vozidlo a věci byly nalezeny na pláži a má se za to, že přerušil cestu domů z práce, aby se mohl vydat na podmořský rybolov, ať už freediving nebo potápění, poblíž ústí řeky.

Bathers v blízkosti ústí řeky Hadera (Izrael Preker)

O dva dny dříve dvě samice žraloka tmavého (Carcharhinus obscurus) byly hlášeny do 50 m od pláže jižněji v Beit Yanai, což způsobilo paniku mezi koupajícími se.

Video footage of their appearance was soon circulating on-line, with lifeguards’ instructions to swimmers to leave the water seemingly being ignored by people trying to get a close-up view of the sharks. Footage of the Hadera incident taken from the beach has also been posted on-line.

Žraloci tmavohnědí nejsou obecně považováni za nebezpečné a zřídka se stýkají s lidmi. Pláže mezi Haderou a Netanyou však byly až do odvolání pro uživatele vody uzavřeny.

Kresleno každou zimu

V roce 2018 napsal Daniel Brinckmann Divernet o velké množství requiem žraloků které se každou zimu shromažďují poblíž Hadery, přitahovány vodami s teplotou 25 °C běžně vypouštěnými z elektrárny Orot Rabin.

Popsal své ponory v této oblasti a pokusy vyfotografovat tmavé žraloky, kteří mohou dorůst až do délky 4 m a hmotnosti 350 kg, a také ohrožené žraloky písečné (Carcharhinus plumbeus) do určité míry vytlačily.

Brinckmann je nazval špičkovými predátory, kteří si zaslouží „respekt, ochranu a výzkum“, zejména proto, že stav ochrany druhu byl popsán jako „nedostatek údajů“. Žraloci, hlavně samice, obvykle přilétají začátkem prosince a odlétají koncem března.

Elektrárna Orot Rabin, která ohřívá moře a každou zimu přitahuje žraloky (Ilanluz)

Tento jev posílil Haderu jako turistické město a víkendovou atrakci, ale vzhledem k někdy náročným podmínkám pro potápění za špatné viditelnosti Brinckmann doporučil, aby o potápění uvažovali pouze „ekologicky uvědomělí potápěči, kteří již viděli žraloky a zároveň zvířata oceňují a respektují je“.

Pokud se potvrdí, že ztráta potápěče byla důsledkem setkání se žralokem, jednalo by se o první úmrtí a teprve čtvrtý dokumentovaný incident způsobující zranění v izraelských vodách za posledních 80 let.

