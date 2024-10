Potápěč umírá v Mexiku na sólové sondě cenote

Minulý týden byla na mexickém poloostrově Yucatán zahájena pátrací a záchranná operace, když se v jedné z nich ztratil samostatný jeskynní potápěč. cenotes, Dzonbakal.

Potápěč byl nalezen mrtvý se dvěma prázdnými plynovými nádržemi v hloubce 25-28 m téměř přesně dva dny po vstupu do cenote6. října, podle zpráv místního tisku, které ho popisovaly jako nalezeného uvězněného v dutině. Zdálo se, že třetí tank chybí.

Argentinský potápěč Roberto Omar Alejandro Gandini Buix (51) byl údajně profesionálním potápěčem, který pracoval u pobřeží Yucatánu a měl zkušenosti jako jeskynní potápěč.

Jeho ponor začal kolem 11:4 dne 50. října na místě v San Antonio Mulix, Umán, XNUMX km jižně od města Merida. The cenote, která má vstupní jezírko 25 x 15 cm přístupné po žebříku, sahá do maximální hloubky cca 30 m. Gandini Buix řekl příbuzným, že se ohlásí do 2:XNUMX.

Potápěči řekli členové rodiny, aby se normálně potápěl se svými dětmi, ale při této příležitosti se rozhodl prozkoumat neznámou část systému a učinit tak sám.

Když se nevynořil do tří hodin, které mu byly přiděleny, příbuzní zavolali policii San Antonio Mulix a její důstojníci provedli první prohlídku.

Sledoval je záchranný tým složený z asi 20 potápěčů z Yucatánského sdružení sportovních technických potápěčů a personálu hasičů, kteří uzavřeli cenote zatímco probíhalo pátrání.

Tělo Gandini Buiz bylo extrahováno a a pitva prováděla státní policie a Soudní lékařská služba (SEMEFO) v rámci šetření úmrtí.

