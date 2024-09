Odpojená hadice způsobila smrt potápěče Scapa

Koroner dospěl k závěru, že i když byla smrt potápěče ve Scapa Flow náhodná, dalo se jí předejít, kdyby byly před vstupem do vody provedeny příslušné kontroly vybavení.

V létě 2021 Divernet uvádí, že tělo nejmenovaného potápěče byl nalezen den po jeho zmizení 27. června po velkém pátrání soustředěném kolem orknejských ostrovů Barrel of Butter a Cava.

O více než tři roky později bylo nyní uzavřeno vyšetřování smrti 57letého Davida Pleace z Chellastonu v Derbyshire.

Pleace prozkoumával vrak lodi Brummer lehký křižník jako součást potápěčské skupiny na tom, co bylo popisováno jako týdenní „bucket-list“ dovolená, podle Daily Record, která se týkala řízení u Koronerův soud v Derby včera (26. září).

Kolegové potápěči hlásili, že se ztratili při jeho druhém ponoru toho dne. Pleaceovo tělo nakonec našel místní potápěč tváří dolů asi 20 metrů od vraku, který leží v maximální hloubce 36 metrů.

Méně týmových kontrol

Asistentovi koronera Sophie Lomas bylo řečeno, že na potápěčské výstroji, kterou Pleace používal, nebyly nalezeny žádné mechanické závady, ale že když vstoupil do vody, byla odpojena hadice křídelního nafukovače.

Úroveň zkušeností potápěče nebyla definována, ale bylo popsáno, že absolvoval „několik kurzů výcviku potápění“.

"Skutečnost je taková, že protože hadice nebyla připojena, od chvíle, kdy David bohužel vstoupil do vody, bylo rozhodnuto." řekl Lomas a dodal, že i když nebylo jasné, jaké osobní kontroly potápěč provedl, zkušení potápěči měli tendenci dělat týmových kontrol méně.

"Nedokázal ovládat svůj vztlak a rychle sestoupil," řekla. "Je nepravděpodobné, že by členové jeho týmu byli schopni něco udělat v omezeném čase, který je k dispozici."

"Chtěl bych zdůraznit celé potápěčské komunitě, že tyto kontroly jsou velmi důležité a že provádění osobních a tělesných kontrol bez ohledu na úroveň vaší odbornosti může mít významný dopad na to, co bude následovat."

Koroner se však rozhodl nedokončit zprávu „Prevence budoucích úmrtí“, protože řekla, že to, co se stalo, bylo „postojové“, spíše než že by představovalo „mezera ve školení nebo znalostech nebo něco, co organizace nedělají správně“.

