Spor o náhradu škody po zranění čtrnáctileté dívky při potápěčské vrtuli

Potápěčská lekce Discover Scuba Diving, během níž utrpěl čtrnáctiletý chlapec zranění způsobené lodní vrtulí, rozhádala největšího indonéského potápěče s jeho rodiči.

K incidentu došlo 23. května, kdy Blue Marlin Dive Gili Trawangan, potápěčské středisko s certifikací PADI 5* u severozápadního pobřeží Lomboku, vzal indického turistu Aaryana Pathanii, aby si vyzkoušel potápění na místě zvaném Turtle Heaven.

Podle společnosti Blue Marlin Dive byl teenager po celou dobu pod přímým dohledem svého instruktora.

„Během změny polohy na hladině a navzdory okamžitému úsilí instruktora o navedení a odtažení Aaryana z lodi přispěly převládající podmínky na hladině k tomu, že se Aaryan náhodně dostal do kontaktu s lodí,“ vysvětlila v korespondenci s rodinou Pathania právní zástupkyně resortu Satiya Wirawan.

Tento kontakt měl za následek tržné rány na Aaryanově dolní části nohy a odřeniny na obou chodidlech, zranění později popsal Blue Marlin Dive jako lehká.

Po provedení interního vyšetřování potápěčské středisko popírá obvinění z provozní nedbalosti a porušení platných bezpečnostních norem vznesená Aaryanovým otcem. Manish Pathania uvedl, že svědci si byli vědomi běžícího motoru potápěčského člunu, když byli potápěči ve vodě, a že řidič byl proto nedbalý.

„Je běžnou praxí nechat na chvíli běžet motor lodi, aby nenarazila do útesu,“ říká Wirawan. „Po vypnutí motoru se vrtule chvíli otáčí, než se úplně zastaví.“

„Povrchní povaha řezných ran jasně dokazuje, že motor a vrtule v době incidentu neběžely. Pokud by běžely, zranění by byla mnohem horší.“

Gili Trawangan (Kambui)

První pomoc byla poskytnuta na místě, než byl Aaryan převezen do zdravotnického zařízení na Lomboku, kde mu byla zranění vyčištěna a zašita. Wirawan říká, že rodina, které byla nabídnuta možnost převozu do „nemocnice mezinárodního standardu“, dala přednost nedaleké klinice, aby se mohli co nejdříve vrátit do Gili Trawangan.

Společnost Blue Marlin Dive uhradila veškeré lékařské a cestovní výdaje a vedlejší výdaje až do odjezdu rodiny a její nabídka na přenocování na Gili Trawangan, aby se Aaryanova zranění mohla stabilizovat, byla odmítnuta.

Když rodina na letu zpět do Indie požádala o upgrade do business třídy pro všechny tři členy, protože Aaryan potřeboval více místa na nohy, společnost Blue Marine souhlasila, že uhradí náklady na dva z těchto upgradů.

Povinnost pečovat

Rodina Pathania tvrdí, že Blue Marlin Dive měla během oficiálního zážitku PADI povinnost pečovat o nezletilou osobu pod jejím dohledem a že v následném jednání postrádala empatii a snažila se vyhnout odpovědnosti.

Nyní požadují odškodnění ve výši 3 milionů indických rupií (asi 25,500 XNUMX liber) na pokrytí nákladů na lékařskou a psychologickou péči, ztrátu času ve škole a „bolest, utrpení a tíseň způsobené Aaryanovi a naší rodině“.

Manish Pathania tvrdí, že jeho syn potřeboval více stehů, než bylo v potápěčském centru zjištěno, dočasně se u něj objevily bolesti dolní části zad, přetrvával úzkost ve vodě a kvůli psychické tísni zameškal vyučování.

Společnost Blue Marlin Dive namítá, že v okamžité reakci na incident již na základě dobré vůle a bez uznání odpovědnosti vyplatila téměř 96 milionů indonéských rupií (asi 4,300 XNUMX liber) a že se jedná o konečné vyrovnání.

Rodina v té době nenahlásila žádnou cestovní pojistnou událost a společnost Blue Marlin navrhuje, aby jakékoli další žádosti byly uplatněny prostřednictvím jejich cestovní nebo zdravotní pojišťovny.

„Zamaskovaný pokus“

Wirawan popisuje požadavky Pathaniaových jako „zastřený pokus o vydírání“ a říká, že rodina odmítá akceptovat, že Aaryanova zranění byla omezena na pět „povrchových tržných ran“ a že se od něj očekávalo dobré uzdravení.

Potápění s modrým marlinem byla založena v roce 1990 na Gili Trawangan britským instruktorem potápění a technickým potápěčem Simonem Liddiardem, který se svou ženou Jane vlastní Blue Marlin Dive UK.

Společnost nyní uvádí, že je největším provozovatelem potápěčských služeb v Indonésii a má pobočky nejen na Gili Trawangan, ale i na Gili Meno, Gili Air, Komodo, Senggigi Lombok a Kuta Lombok. Provozuje 12 jednodenních lodí a dvě safari.

