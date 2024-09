Nečinnost pobřežní hlídky připadla na výročí početí

Americká Národní rada pro bezpečnost dopravy (NTSB) využila příležitosti pátého výročí Design potápění liveaboard fire kritizovat americkou pobřežní stráž za její údajně ledovcovou reakci na výzvy k zpřísnění námořních bezpečnostních opatření, než budou ztraceny další životy.

Dne 2. září se k úředníkům NTSB v Design památník na nábřeží Santa Barbara v Kalifornie, a to jak k uctění památky těch, kteří zemřeli v roce 2019, tak k obnovení výzev k akci.

NTSB je oprávněna vyšetřovat katastrofy a otázka doporučení založená na jeho zjištěních, ale nemůže vydávat předpisy. Vydalo zprávu po nočním požáru u nedalekého ostrova Santa Cruz, při kterém všichni cestující zemřeli, zatímco kapitán a všichni členové posádky kromě jednoho unikli.

Design za svítání 2. září 2019 (Národní rada pro bezpečnost dopravy)

Předsedkyně představenstva Jennifer Homendyová, která byla na místě požáru, řekla shromáždění, že bezpečnostní doporučení, která vydala před čtyřmi lety, „by mohla zachránit 34 lidí, kteří zemřeli na palubě lodi. Design".

Pro malé osobní lodě byla vyslovena čtyři klíčová doporučení – as Design byla klasifikována – k pozorování a pobřežní stráži k vymáhání, ale Homendy řekl, že v této věci neprovedla okamžitá opatření.

Teprve poté, co Kongres nařídil akci v roce 2021, zavedl „prozatímní konečné pravidlo“ – ale zdálo se, že se od té doby nic nestalo, řekla, a od tohoto konečného pravidla zbývalo ještě „roky“.

4 klíčová doporučení

Prvním ze čtyř požadavků bylo, že liveaboardy by měly mít propojené detektory kouře a požáru ve všech ubytovacích prostorách, takže když se jeden detektor spustí, spustí postupně ostatní.

Měly by být zavedeny inspekční postupy s cílem ověřit, že majitelé a provozovatelé plavidel provádějí potulné hlídky, a zajistit, aby odpovědná posádka zůstala vzhůru.

Měly by být zajištěny únikové prostředky pro cestující a posádku do jiného prostoru, než je primární východ, a konečně by mělo být zajištěno, že nouzové východy, včetně dveří a poklopů nad palandami, nebyly zablokovány.

„To, co pobřežní stráž neudělala – o co jsme ji požádali minimálně od roku 2013 – je otázka nařízení, které vyžaduje, aby všichni provozovatelé osobních lodí plujících pod vlajkou USA, včetně malých osobních lodí, zavedli systém řízení bezpečnosti neboli SMS,“ řekl Homendy.

„V námořní bezpečnosti zajišťuje SMS soulad se stávajícími předpisy. Je to proces, který má zajistit, aby byla zavedena pravidla a postupy týkající se bezpečného provozu. Zahrnuje preventivní údržbu a nouzové postupy, vymezuje řetězec velení a specifikuje povinnosti a odpovědnosti členů posádky, jako jsou potulné hlídky.

Design pamětní deska v Santa Barbaře (Antandrus)

"Kolikrát ještě?"

Auto NTSB nejprve vydal doporučení k Coast Guard pro SMS týkající se trajektů v roce 2003 a pro všechny osobní lodě v roce 2012 po vyšetřování dvou vážných nehod na trajektech v New York což mělo za následek mnohonásobné úmrtí a zranění. V roce 2010 Kongres požádal pobřežní stráž, aby vyžadovala SMS pro všechna osobní plavidla.

"V dopise NTSB z roku 2013 pobřežní stráž uvedla, že zahajuje tvorbu pravidel vyžadujících SMS," řekl Homendy. "Nic dalšího jsme neslyšeli." Ve stejném roce a znovu v roce 2018 uvedla další vážné nehody.

„Pak v roce 2019 vypukl požár na Design a zemře 34 lidí. Kolikrát musíme volat pobřežní stráž, aby zasáhla? Kolik lidí ještě potřebuje ke zranění? Kolik lidí ještě musí zemřít? Kolikrát ještě musí Kongres říkat pobřežní stráži, aby něco udělala? řekla.

"Poslední, co jsme od pobřežní stráže slyšeli prostřednictvím SMS, bylo jejich vydání předběžného oznámení o navrhovaném vytváření pravidel v lednu 2021, téměř před čtyřmi lety. Další fází je Oznámení o navrhovaném vytváření pravidel, poté konečné pravidlo.

"Nejsme ani u konečného pravidla." To je ještě roky pryč. co to trvá tak dlouho? Od našeho prvního doporučení uběhly roky! Rodiny, přátelé ztratili své blízké. To nejsou jen statistiky. Nejsou to jen čísla. To jsou lidé. Životy, které už nikdy nebudou stejné."

Reakce pobřežní stráže

Americká pobřežní stráž „zůstává plně odhodlána zajistit bezpečnost cestujících na všech malých osobních lodích“, uvedla Divernet. „V reakci na tuto tragédii a následná bezpečnostní doporučení NTSB jsme za posledních pět let zavedli řadu významných zlepšení bezpečnosti cestujících přímo zaměřených na prevenci budoucích obětí.

„Patří mezi ně vylepšení detekce kouře, nouzové únikové cesty, hašení požárů výcvik požadavky a požadavky na toulavé hodinky.

"Pobřežní stráž navíc aktivně prosazuje proces tvorby pravidel, aby nařídila systémy řízení bezpečnosti na osobních lodích pod vlajkou USA, což je důležitá iniciativa s vysokou prioritou." Nadále úzce spolupracujeme s provozovateli plavidel a dalšími zúčastněnými stranami, abychom zajistili dodržování bezpečnostních předpisů a prosazovali osvědčené postupy v celém odvětví.

"Pobřežní stráž je hluboce zarmoucena tragédií, která má za následek tyto ničivé ztráty na životech." Naše srdce patří obětem, jejich rodinám a přátelům.

"Naše úsilí pokračuje a zůstáváme odhodláni předcházet budoucím tragédiím prostřednictvím přísného dohledu, zlepšených bezpečnostních opatření a spolupráce s partnery a veřejností."

Také na Divernetu: KAPITÁN POTÁPĚNÍ NA LIVEABOARD VE VĚZENÍ ČTYŘI ROKY, NABÍDKA KAPITÁNA POTÁPĚNÍ LIVEABOARD OBNOVENÍ OBNOVENÍ ZRUŠENA, KILLER LIVEABOARD BLAZE ZAČAL V ODPADKU, VLASTNÍCI KONCEPCÍ PŘECHÁZEJÍ K OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI