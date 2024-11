Pobřežní stráž navádí potápěčský člun k pohřešovaným potápěčům

Pět ze skupiny šesti potápěčů zmizelo ze své potápěčské lodi na Havaji dne 6. listopadu – a podle potápěče, který zůstal na lodi, neměl její kapitán situaci pod kontrolou.

Potápěči byli zachráněni poté, co je asi míli jižně od Hawaii Kai, na jihovýchodním cípu ostrova Oahu, zpozoroval pár na jejich 13metrové jachtě. Držte rychle. Protože se jim nepodařilo bezpečně přivést skupinu na loď, zalarmovali pobřežní stráž, která pak kapitánovi ukázala, kde najde své klienty.

Manželé slyšeli volání o pomoc a v dálce spatřili potápěče, kteří se k sobě lepili. Když Camila Storchi a její manžel Ryan přistoupili blíž, potápěči jim řekli, že se vzdálili od své charterové lodi. Zlato Anno nějakých 90 minut dříve.

"Byla bouřka a vítr každou minutu foukal rychleji," řekl Storchi. „Pouze jeden potápěč byl v kritické situaci – šedivý, podchlazení, zvracel – takže jsme se ho snažili dostat na palubu jako první. Byl příliš letargický, s těžkou technikou – osobně jsem jim zakázal sundávat si výstroj.

"Naší další volbou by bylo použít táhlo, ale riskovali bychom, takže jsme se všichni rozhodli počkat na pobřežní stráž." Pár hodil potápěčům šňůru. "Krouhli jsme je 45 minut, mluvili jsme, nabízeli vodu a udržovali je v dobré náladě," řekl Storchi.

V kontaktu s potápěči

Pobřežní stráž uvedla, že tísňové volání páru bylo první zprávou o oddělení lodi, řekl Storchi. Asi o 45 minut později přiletěl jeden z jeho vrtulníků, následovaný vrtulníkem Zlato Ann, která vyzvedla své potápěče a okamžitě odletěla.

Storchi, který byl později v kontaktu s potápěči, řekl, že ten, kdo se rozhodl zůstat na potápěčském člunu poté, co měl problémy s vyrovnáváním, tvrdil, že kapitán nedokázal udržet náležitý výhled a že jeho pozornost potřebovala být přitahován i do příletu vrtulníku.

Podle pobřežní stráže, Zlato AnnKapitán se ozval až poté, co to zaslechl Držte rychle’s requests for assistance. One of its helicopters had been diverted from a výcvik flight and on arrival at the scene the pilot had relayed the divers’ position to the Zlato Ann aby je mohl sebrat. Nebyla hlášena žádná zranění.

Potápění organizoval Aaron's Dive Shop, PADI 5* IDC v Kailua, které tvrdí, že je nejstarším centrem na Havaji, které je v provozu více než 50 let. Zlato Ann je jednou ze dvou lodí, které provádějí většinu svých denních charterů.

Aaron's později řekl místnímu tisku, že na poslední chvíli bylo učiněno rozhodnutí změnit místo ponoru skupiny, ale že při provádění této změny nebyl dodržen její „dokumentovaný protokol“.

Potápěčský velitel přijal správná opatření, pokud jde o použití malých a středních podniků a udržení skupiny pohromadě během oddělení, řekl, a měl být proveden přezkum incidentu. The Coast Guard také uvedl, že provádí vyšetřování.

