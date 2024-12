Jmenováni britští potápěči pohřešovaní v Sea Story

Britští potápěči mezi sedmi lidmi stále nezvěstní po potopení Mořský příběh živé palubě v Egyptě byli jmenováni jako Jenny Cawson, 36 a Tariq Sinada, 49, snoubenci z Devonu.

Oba potápěči údajně v minulosti pracovali jako instruktoři v Thajsku, Indonésii a na Filipínách, ale nyní, když spolu žijí v Ashburtonu, byli zaměstnáni jako IT konzultanti.

Dva další britští potápěči zachránění v důsledku potopení byli pojmenováni jako Colin Sharratt (65) a Sally Jones (58), pár z Londýna. Byli mezi šesti hosty a tři členové posádky byli údajně ošetřeni s lehkými zraněními v nemocnici v Marsa Alam.

Přeživší Colin Sharratt a Sally Jones

Mořský příběh vezlo 44 lidí, z toho 14 členů posádky. Třicet tři bylo zachráněno a nalezena čtyři těla, včetně těla kapitána Alaa Husseina.

Pátrací operace na samotném plavidle byla popsána jako nebezpečná, brzděná rozbouřenými podmínkami na moři, i když byly vzneseny otázky o délce doby, kterou trvalo prohledání vnitřku člunu, aby našli případné přeživší.

Záchranný tým, koordinovaný egyptským námořnictvem, zahrnuje další armádu, pobřežní stráž (součást námořnictva) a místní dobrovolníky potápěčů.

Plavidlo s dřevěným trupem kleslo do hloubky 12 metrů s částí vyčnívající nad hladinu v ranních hodinách 25. listopadu. Až o 30 hodin později následující noci však záchranáři objevili a dokázali vyprostit pět lidí, kteří přežili uvěznění v kabině. V chladu a tmě přežily díky 20 cm hluboké vzduchové kapse.

One of the five survivors, 23-year-old instruktor Youssef Al-Faramawi, had been trapped after trying to help guests to safety – and was rescued by his own uncle Khattab Al-Faramawi, an employee of the boat's operator, Dive Pro Liveaboard of Hurghada.

Snažil se pomoci hostům: Youssef Al-Faramawi

Řekl tisku, že prohledání čtyřpatrového člunu za svitu pochodní bylo náročné, včetně úkolu otevřít dveře kajut.

Třepání a naklánění

Kromě Velké Británie pocházejí další potápěčští hosté na lodi z Belgie, Číny, Finska, Německa, Irska, Polska, Slovenska, Španělska, Švýcarska a USA. Po lékařském ošetření, kde to bylo nutné, v Marsa Alam, byli přeživší převezeni do Hurghady k repatriaci.

Mluvit s zrcadlo, řekl člen posádky o vlně, která tvrdila, že svrhla loď: „Nikdy předtím jsme nic podobného neviděli. Náhle narazila do člunu a způsobila, že se před převrhnutím prudce otřásla. Snažili jsme se upozornit cestující, ale bylo velmi málo času. Mořský příběh potopil během sedmi minut.

Další svědek řekl, že „cítili, jak se loď prudce naklání a snažili se držet něčeho stabilního, ale převrácení bylo velmi rychlé. Slyšel jsem výkřiky z kabin, ale mnozí se nemohli dostat ven, protože dveře byly zavřené a místo se plnilo vodou.

Oceánograf Simon Boxall však řekl Sky News, že neexistují žádné důkazy o obrovské vlně a tvrdil, že síla větru v té době nebyla dostatečná k „vytvoření těchto údajných 3-4m vln“.

Sea Story (guvernorát Rudého moře)

Navzdory varování o nepříznivém počasí a stavu moře, které vydal egyptský meteorologický úřad den před odjezdem, potápěčský člun opustil Port Ghalib 24. listopadu.

Zamířil na jih po pětidenním itineráři, který měl dorazit do Hurghady na konci týdne. K potopení došlo poblíž Dolphin Reef směrem k Hamatě a guvernorát Rudého moře rychle vysvětlil, že na vině byla „obrovská vlna“.

Nutno vidět vyšetřování

"Stále mám pocit, že to pravděpodobně není vlna, která způsobila převrácení," trval na svém oceánograf Boxall. „Musíme vidět, jak z toho vzejde vyšetřování. Je ještě brzy, ale informace, které přicházejí od egyptských úřadů, jsou stále velmi skoupé.

Bohužel, navzdory řadě pěti potopení a požárů v Rudém moři v letošním roce, egyptské úřady běžně nesdílejí výsledky slíbených vyšetřování.

Další nedávná ztráta byla ztráta liveaboardu Svádění, který se také prosadil s výletem navzdory varováním počasí.

Dvě z letošních ztrát nyní připadají na lodě provozované společností Dive Pro Liveaboard. Na rozdíl od Mořský příběh, in February the 42m steel-hulled Sea Legend caught fire, resulting in the death of one of its guests, a German female solo traveller.

Egyptští představitelé to pouze uvedli Mořský příběh měl platný bezpečnostní certifikát a mělo se za to, že nevykazuje žádné technické problémy.

Potápěč tento týden řekl Sky News, že nedávná cesta na jiném plavidle Dive Pro Liveaboard, 32m Mořská perlaodhalil absenci evakuačních cvičení a to, co popsal jako špatné bezpečnostní standardy. Řekl, že byl ponechán, aby sám našel a vyřešil, jak uvolnit malý nouzový poklop plavidla. DPL nereaguje na žádosti o vyjádření.

