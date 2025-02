„Buďte opatrní při výběru potápěčských člunů v Rudém moři,“ varuje MAIB

Nebezpečné úpravy, vadné nebo chybějící bezpečnostní vybavení, zablokované únikové cesty a vynechané instruktáže – to byly opakující se problémy identifikované mezi 16 incidenty s potápěčskými čluny v Rudém moři, které za posledních pět let vedly k četným úmrtím, včetně britských státních příslušníků.

Nyní Spojené království Oddělení pro vyšetřování námořních nehod (MAIB) navázala na svůj prosincový dopis egyptským úřadům vyjadřující obavy o bezpečnosti na plavidlech vydáním bezpečnostního bulletinu pro každého, kdo uvažuje o plavbě potápěčským člunem v Rudém moři dovolená.

MAIB se zabývala zejména třemi incidenty, ke kterým došlo za posledních 20 měsíců, včetně Carlton Queen, která se převrátila poblíž Hurghady s několika zraněnými, včetně státních příslušníků Spojeného království, v dubnu 2023; Hurikán, který vzplál června a byl opuštěn poblíž Elphinstone Reef se ztrátou tří britských hostů; a loni v listopadu, Mořský příběh, která ztroskotala jižně od Port Ghalib se čtyřmi těly nalezenými a sedmi dalšími lidmi, včetně páru Spojeného království, pohřešovaných, pravděpodobně mrtvých.

Pobočka říká, že mezi klíčové bezpečnostní problémy, které identifikovala, je to, že lodě byly špatně konstruovány a často podstatně upraveny nebo rozšířeny, což způsobilo, že se některé staly nestabilními.

Sea Story před a po úpravě a rozšíření (Ali Aref / Dive Pro Liveaboard)

Základní vybavení pro záchranu života bylo vadné, zastaralé a v některých případech chybělo, říká pobočka. Tam, kde požáry vypukly, jejich rychlé šíření naznačovalo špatnou strukturální protipožární ochranu, ke které se přidalo vybavení, jako jsou systémy detekce požáru a hasicí přístroje, které buď chyběly, nebo byly vadné.

Nouzové únikové cesty vedly uzamykatelnými dveřmi, neměly nouzové osvětlení a byly neoznačené, zatímco bezpečnostní instruktáže pro hosty byly buď na špatné úrovni, nebo nebyly prováděny vůbec. Posádky vypadaly špatně vycvičené a neznaly svá plavidla.

Bezpečnostní bulletin MAIB poukazuje na to, že dovolené na palubě jsou často nabízeny „pomocí hodnocení a zveřejněných recenzí on-line které nejsou nutně přesné a nezaručují bezpečnostní standardy“.

Zásadní je také znepokojení nad tím, že řada hostů se ocitla na jiné lodi, než na té, kterou si rezervovali při příjezdu do Egypta, „což zmařilo jejich pokusy dovolená na bezpečném plavidle“.

Carlton Queen, která se později převrhla (Carlton Fleet Rudé moře)

Další události z druhé poloviny roku 2024 hlášeny Divernet zapojeno noran, který vzplál v listopadu; Svádění, která se potopila v říjnu; a Exocet, který narazil na útes v červnu.

Rady pro potápěče

MAIB doporučuje, aby si potenciální hosté rezervovali dovolenou na palubě pouze prostřednictvím renomovaných prodejců, kteří jsou schopni poskytnout ujištění o bezpečnostních standardech.

Jakmile jsou potápěči na palubě, měli by požádat posádku o důkladnou bezpečnostní instruktáž před odletem. Mělo by se očekávat, že se to bude týkat nouzových východů a výstražných signálů, shromažďovacích stanovišť, umístění a použití bezpečnostního vybavení a postupů pro opuštění lodi.

Hurikán v plamenech (Fawzy Tameir)

„I když MAIB nemá pravomoc vyšetřovat nehody týkající se plavidel pod vlajkou mimo Spojené království operujících v teritoriálních vodách jiného pobřežního státu, upozornili jsme příslušné úřady na náš národní zájem a nabídli jsme veškerou pomoc při jakémkoli bezpečnostním vyšetřování, které provádějí,“ říká hlavní inspektor námořních nehod MAIB Andrew Moll.

Spojené království je registrováno jako stát s podstatným zájmem o egyptské bezpečnostní vyšetřování těchto incidentů, přičemž Mollův dopis z prosince adresovaný Egyptský úřad pro námořní bezpečnost (EAMS).

Varování, že potápěčské čluny Rudého moře „nejsou pravděpodobně stavěny, udržovány, vybaveny a provozovány podle standardu podobných plavidel ve Spojeném království“, MAIB nabádá k „extrémní opatrnosti při výběru lodi“. The bezpečnostní bulletin lze nalézt na jejích webových stránkách.



