Světový rekord ponoru – do 45 m v teplé trubici

Zdá se, že světový rekord v nejhlubším focení podvodních modelů opět změní majitele – místo se přesune do interiéru a hloubka fotografování se sníží na více než 45 metrů.

Nejnovější nabídka nemusí být v původním chladném duchu potápění na otevřené vodě, který v roce 2021 dal vzniknout rekordům „DUMP“, ale podle Guinessovy knihy rekordů (GWR) natáčení v polském uzavřeném zařízení, ve kterém se dostanete hlouběji. čím je voda teplejší, není překážkou pro vstup.

Podvodní módní focení s ohledem na uznání GWR vzniklo v kanadském jezeře Huron v roce 2021, přičemž kanadský fotograf Steve Haining zvěčnil modelku Ciaru Antoski na 6m hluboký vrak lodi, jak bylo uvedeno Divernet.

haining postavený na výkonu v roce 2023 s modelkou Mareesha Klups, tentokrát na vraku na 30m, před rekord byl nárokován koncem minulého roku chilskou fotografkou Piou Oyarzún a kanadskou modelkou Kim Bruneau na dramatickém 40m místě na teplejších Bahamách.

Koncem srpna se pak v nejhlubším evropském umělém potápěčském zařízení, varšavském Deepspotu, uskutečnilo zasedání nazvané „Wings In The Deep“ v hloubce 45.4 m. Teplota vody může dosáhnout 34°C na dně jeho válcové šachty.

Změna kostýmu: čas pro křídla (Lemurvision / Filip Blommaert / Christin Gerstorfer)

This time the photographer was Belgian ex-military scuba diver Filip Blommaert, who runs underwater model / fashion-fotografování obchodní Lemurvize a je „vždy připraven pro nové nápady a výzvy“.

Hledá se světový rekord

On a recent trip to the Philippines to photograph world champion freediver Alessia Zecchini, Blommaert had met Austrian freediver Christin Gerstorfer. She holds AIDA national women’s records for Constant Weight No Ploutve (46m) and Bi-Ploutve (60m), but when she told Blommaert that what she really wanted was a world record he had the solution.

V Polsku Deepspot zpřístupnil svůj tým bezpečnostních potápěčů, zatímco vizážistka Marike De Meester stála při zachování vzhledu Blommaertova modelu Gerstorfera. Dva přípravné a dva střelecké ponory s freediverem v různých kostýmech pokaždé zabraly posádce asi hodinu bazénového času.

Gerstorfer byl zatížen a místo toho, aby nastupoval a vystupoval z potápěčské zásoby, sestupoval, aby chvíli pózoval, než plaval zpět na povrch pomocí DPV. Jedním z nepředvídaných problémů však bylo, že její „křídla hlubin“ založená na kartonu se ukázala nečekaně vznášející se – a nakonec křehká.

Natáčení bylo natočeno, zaznamenáno a sledováno a nyní musí být schváleno GWR. „Pro rekordní název Nejhlubšího podvodního modelového focení jeden z pokynů uvádí, že ‚nebudou činěny žádné rozdíly, pokud jde o vodní plochu, ve které je pokus proveden‘,“ řekl GWR. Divernet.

Tým mimo Deepspot (Lemurvision)

„Je na osobě (osobách), která se pokusí vybrat nejvhodnější místo. Fotograf je vítán udělat žádost prostřednictvím webové stránky Guinessovy knihy rekordů, kterou náš tým pro správu záznamů zkontroluje.“

“We pushed the boundaries of what is possible in fashion and podvodní fotografie,” claimed Blommaert, who is already planning to extend the shooting depth to 60m next time – and would also like to conduct a model photoshoot under ice.

"Freediving byl vždy mou vášní," řekl Gerstorfer, nyní na dosah tohoto světového rekordu, "a spojit jej s módou v tak jedinečném a extrémním prostředí byl nezapomenutelný zážitek."

