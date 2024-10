Ukrajinský freediver vytvořil světový rekord bez ploutví

Kateryna Sadurska z Ukrajiny stanovila nový světový hloubkový rekord CMAS ve freedivingu pro konstantní váhu č Ploutve (CNF). Byl to jediný světový rekord, který byl překonán na letošním CMAS 8th World Freediving Depth Championship.

Akce probíhala od 5. do 12. října v Messinian Bay v Kalamatě v Řecku a zúčastnilo se jí více než 140 freediverů z více než 37 zemí. Rekord padl až šestý soutěžní den (11. října), protože se dříve nepříznivé počasí a podmínky na moři zlepšily.

Ponořením do 80 m překonala Sadurska svůj vlastní rekord 78 m, stanovený na loňském srpnovém mistrovství světa CMAS v Roatanu. Je to absolutní ženský rekord – drží ho i Sadurska AIDA Světový rekord CNF, který na loňské soutěži Vertical Blue na Bahamách třikrát postupně snížil známku na 74, 76 a poté 77 metrů.

Sadurska se také stala mistryní světa ve Free Immersion CMAS soutěž už třetím rokem po sobě, i když kvůli podmínkám nastavila to, co označila za konzervativní hloubku.

Kateryna Sadurska (CMAS)

„Stejně jako všechna svá předchozí vítězství věnuji i toto Ukrajině, našim obráncům a všem, kdo bojují za naši svobodu,“ řekla.

Osmý den soutěže, stále s klidným mořem a perfektní viditelností, se očekávalo, že ruský freediver a držitel mnoha rekordů Alexey Molchanov, který se nepotápí pod žádnou státní vlajkou, se zlepší o 8 m na vlastní konstantní váze s Bi-ploutve (CWBF) světový rekord v hloubce 124 m.

Udělal by to, protože dosáhl značky a vrátil se na hladinu – až na to, že minul spodní desku a nepodařilo se mu uchopit štítek hloubky. Ponor byl dost dobrý, aby mu vynesl první místo v soutěži, ale nepotvrdil nový rekord.

