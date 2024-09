Těžké podmínky přinesly světový rekord ve freedivingu

Postupem času je překonávání světových rekordů pro freedivery stále náročnější – a ještě více, když se o to postará špatné počasí. Na 33. hloubkovém mistrovství světa AIDA na Korsice byl vytvořen pouze jeden nový světový rekord, protože sériový rekordman Alexey Molchanov dokázal zlepšit předchozí vlastní hluboký ponor.

The breakthrough came in the men’s Constant Weight Bi-Ploutve (CWTB) event on the fourth day of a competition beset by strong winds, swells and a harsh thermocline in the Mediterranean’s Gulf of Ajaccio.

Akce byla přeložena o 24 hodin na 10. září kvůli obtížným podmínkám pro závodníky. Ruský freediver, soutěžící jako „Individual Neutral Athlete“, sestoupil na 125 m – 2 m hlouběji, než je hloubka, kterou dokázal loni na stejné soutěži v Limassolu na Kypru. Jeho ponor trval 4 minuty 23 sekund.

In CWTB the diver descends and ascends unassisted by sleds or propulsion devices. Using two ploutve is reckoned to provide more control and stability than when using a monofin, but also requires greater effort.

V posledních letech se Molchanov obvykle přistihl, že soupeří s Arnaudem Jeraldem jako jeho jediný blízký soupeř v CWTB, takže s letošní nepřítomností francouzského freedivera to mohl mít v klidu a přesto získat zlatou medaili z mistrovství.

The achievement came three days after he had blacked out 2m from the surface, on the point of equalling his 100m Constant Weight No Ploutve (CNF) world record.

35. světový rekord

Molchanov je již držitelem absolutního rekordu CWTB na 124 m, stanoveného na CMAS 7th Freediving Depth World Championship v Roatanu v Hondurasu v loňském roce. Poslední světový rekord byl jeho sedmým v této disciplíně a celkově 35. v kariéře.

Molchanov také drží AIDA Světové rekordy s konstantní hmotností Monofin (CWTB) (136 m) a proměnnou hmotností (156 m).

Soutěž skončila 15. září, během týdne vytvořili soutěžící dva kontinentální a 36 národních rekordů.

Celková kategorie odměňuje ty freedivery, o kterých se předpokládá, že vynikli v disciplínách Free Immersion, CWT, CNF a CWTB, což vedlo k tomu, že Chorvat Petar Klovar byl jmenován celkovým šampionem mužů, zatímco Marianna Gillespie z Francie soutěžící jako individuální mezinárodní atletka ženský titul již třetím rokem v řadě.

