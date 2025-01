Freediverka vykročila k absolutní rekordní chůzi

Nový absolutní světový rekord v nejdelší chůzi pod vodou na jeden nádech vytvořila australská freediverka Amber Bourke. Ušla 112.83 m, tedy dále než nejdelší fotbalové hřiště Premier League, a její výkon loni v srpnu právě oficiálně potvrdil Guinness World Records (GWR).

"Jsem instruktor freedivingu a freedivingu se věnuji více než 10 let," řekl Bourke, kterému je 35 let a pochází z Queenslandu. „Chtěl jsem to udělat jak pro svůj vlastní pocit úspěchu – vždy bylo mým snem držet titul Guinessovy knihy rekordů – a také proto, abych získal peníze na Australská společnost pro ochranu moře v průběhu."

Tato vysoce specializovaná forma dynamické apnoe zahrnuje pohyb po dně bazénu ohnutý dopředu o 90° v kyčlích, takže trup je plochý jako při plavání, ale nohy a chodidla jsou namáhány. Video poskytuje představu o vynaložené energii.

(Grace Conlan / Freediving Gold Coast)

Bourke, která nesla 9kg závaží, na první délce občas klopýtla, ale doběhla až na konec 50m olympijského bazénu, kde musela klepat rukou a nohou o zeď, než se otočila na druhou délku. Na posledních 12.83 m se pak znovu otočila a vynořila se až po překonání mužských rekordů.

Předchozí ženský rekord 109.6 m, který stanovila jihoafrická freediverka Amber Fillary, platil od listopadu 2021, a to byl obrovský krok vpřed od rekordu 81.6 m, který vytvořil Bilge Cingigiray z Türkiye v roce 2019.

Mužský rekord stanovil na 107 m v září 2021 chorvatský freediver Vitomir Maričić. Loni v červnu další Chorvat, Boris Milošić, dosáhl rekordu 112 m, ačkoli právě Maričićova značka stále stojí na webu GWR.

Všestranná freediverka Amber Bourke

Amber Bourke již dříve vytvořila 17 národních rekordů AIDA a jeden světový rekord ve freedivingu a v současnosti je australskou jedničkou v dynamické apnoe bez ploutví a konstantní hmotnosti bez ploutví, monoploutví a bi-ploutvech a v první pětici ve všech zbývajících disciplínách freedivingu.

