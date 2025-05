Potápění zamítnuto

at

at 7: 07 am



Potápění zamítnuto: Škrty v NDIS ohrožují potápěčskou terapii, která mění životy

Od Lyndi K. Leggettové

Potápěčská terapie není jen další aktivita – je to záchranné lano pro mnoho lidí žijících s postižením. Naše programy potápěčské terapie na míru již léta nabízejí více než jen podvodní dobrodružství. Přinášejí mobilitu ochrnutým končetinám, sebevědomí úzkostným srdcím a smysl života lidem, kteří o všechno přišli. Nyní jsou však tyto transformativní zážitky ohroženy.

Nedávné změny kritérií financování Národního systému pojištění pro případ invalidity (NDIS) vedly k odebrání nebo zamítnutí podpory pro služby potápěčské terapie. To zanechalo mnoho našich klientů zdrcených, připravených nejen o rekreační možnost, ale i o osvědčenou intervenci v oblasti fyzického a duševního zdraví.

Potápění jako terapie: Víc než koníček

Potápěčská terapie může znít nekonvenčně, ale je založena na vědě. Stav beztíže vody umožňuje lidem s omezenou pohyblivostí volně se pohybovat, často poprvé od zranění. Tlak vody pomáhá regulovat dýchání a snižovat úzkost. Mentální jasnost, která plyne z potápění – v kombinaci s radostí z dosaženého cíle – je silná.

Náš program pomohl klientům s poraněním míchy, posttraumatickou stresovou poruchou, roztroušenou sklerózou, autismem a dalšími problémy. Pro některé je to jediná fyzická aktivita, kterou si mohou užívat bez bolesti. Pro jiné to bylo poprvé po letech, kdy se cítili „normálně“.

Zde je dopis od jednoho z našich klientů, který vysvětluje, jak mu prospívá hodinové cvičení pod vodou týdně:

Komu se to může týkat,

Přestože mohu chodit s pomocí hole, jsem paraplegik v důsledku zranění, které jsem utrpěl během služby v australské armádě. Níže uvedený dopis popisuje výhody, které jsem získal díky individuálně definovanému cvičebnímu programu, který v potápěčském centru The Scuba Gym dostávám. Patří mezi ně fyzické, sociální, osobní a duševní přínosy. Skutečné kouzlo potápěčského centra spočívá v tom, že se přínosy z podvodního cvičení přenášejí na souš a umisťují mysl člověka do lepšího prostředí.

• Funkce mých plic se dramaticky zlepšila.

• Bolest žeber se snižuje při potápění pod 3 metry.

• Svalové křeče, spasmy vedoucí k natržení 1. až 2. stupně, se zmírňují po dobu 3 dnů po ponoru do hloubky 5 m nebo hlouběji na 30 minut nebo déle.

• Mám méně myšlenek na sebepoškozování a moje nálada je mnohem lepší, když jednám s ostatními.

• Před potápěčskou terapií chodím pozpátku s obtížemi, ale nemožně.

• snížený počet hodin péče z 24 hodin denně na 8 hodin denně, tento počet se vrátil na 24 hodin kvůli třem měsícům bez přístupu k potápěčské terapii.

• Zlepšení krevního oběhu v končetinách a úplné zhojení boláků • Přechod z permanentní katetrizace na přerušovanou katetrizaci při potápění více než jednou týdně.

• Zlepšil se mi spánek, což má za následek lepší péči o sebe a méně nemocí

• Úleva od bolesti v hloubce 5 m. Toto je jediná úleva, kterou dostávám od své chronické bolesti způsobené službou v australské armádě.

• Mám více energie

• Zvýšený rozsah pohybu při cvičení pod vodou.

Kromě výše uvedených výhod mi potápěčská terapie umožňuje účastnit se jí bez obav z utonutí v důsledku svalové křeče nebo zranění při pádu, což se na souši stává pravidelně.

Z jednoho sezení s potápěčskou terapií mám větší užitek než ze tří sezení fyzioterapie.

Je těžké vyjádřit úlevu od mé chronické bolesti.

Žiji s uvězněným pocitem nekonečné bolesti, která ovlivňuje každý můj pohyb, každou mou

myšlenka. Ruší mě to při oblékání, chození na toaletu a všem, na co si vzpomenete. Zabralo mi to

důstojnost v mnoha ohledech a odstranila jakoukoli šanci na normální život.

Potápěčské centrum je prvním paprskem naděje za 25 let.

Fotografie : Andrew v akci

Škrty NDIS: Hluboká rána

Navzdory těmto jasným výhodám NDIS nyní usoudila, potápěčská terapie „nepodstatné“ v mnoha plánech financování. Tento krok nejenže znemožnil přístup novým účastníkům, ale v některých případech také odebral stávající podporu klientům v polovině programů – a nechal je tak napospas osudu, a to jak doslova, tak emocionálně.

Důvod? Nedostatečné uznání potápěčské terapie jako „přiměřené a nezbytné“ podpory podle směrnic NDIS. Ale pro ty z nás, kteří jsme byli svědky léčivé síly potápěčské terapie na vlastní kůži, se toto rozhodnutí jeví nejen krátkozraké – je kruté.

Tato škrty nejen umlčují pokrok, ale naopak ho obracejí. Klienti hlásí zhoršení mobility, nárůst deprese a úzkosti a návrat izolace – přesně ty problémy, které potápěčská terapie pomohla zmírnit. K tomu připočtěte fyzickou bolest, které někteří naši klienti čelí 24 hodin denně, 7 dní v týdnu bez potápěčské terapie, a veškerá bolest se vrací, jejich spánek je narušen a hojení se zastavuje.

Potřebujeme tvou pomoc

Vyzýváme potápěčskou komunitu, sektor pro osoby se zdravotním postižením, zdravotnické pracovníky a tvůrce politik, aby si této situace všimli. Pokud se vás tyto škrty dotkly, nebo pokud věříte v sílu potápění jako nástroje pro uzdravení a posílení postavení, naléhavě vás žádáme, abyste nám pomohli.

Jak můžete pomoci:



QR kód pro GO Fund Me

• Podpořte náš program dary nebo sponzorstvím, aby zůstal při životě pro ty, kteří

kteří to nejvíce potřebují.

• Sdílejte tento příběh se svými sítěmi, abyste pomohli zvýšit povědomí.

• Pokud máte nápady, zdroje nebo ochotu nám pomoci v boji proti této nespravedlnosti, kontaktujte nás přímo.

Final Word

Potápěčská terapie mění životy. Viděli jsme to už stokrát. Voda nediskriminuje – objímá každého stejně. A s tou správnou podporou to dokážeme i my.

Nenechme byrokracii utopit to, co se pro tolik lidí stalo záchranným lanem.

Kontaktujte nás na adrese Lyndi@thescubagym.com.au nebo volejte na číslo 042 038 0055 a pomozte nám něco změnit.