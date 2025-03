Potápěči a šnorchlaři vyzvali k akci pro vody Spojeného království pomocí Motion for the Ocean

Vody Spojeného království jsou ohroženy, ale potápěči a šnorchlaři mají nyní k dispozici nový účinný způsob, jak dosáhnout změny – Motion for the Ocean.

Iniciativa Motion for the Ocean, která má pomoci místním radám – jak ve vnitrozemí, tak na pobřeží – podniknout smysluplné kroky k ochraně modrých prostor, spustila zcela novou online sadu nástrojů dostupnou všem potápěčům, šnorchlům a dalším uživatelům vody, kteří se chtějí zapojit.

BSAC, přední hlas britské potápěčské komunity, se spojil s Motion for the Ocean na podporu této iniciativy a vyzývá všechny potápěče – bez ohledu na příslušnost k výcviku –, aby podnikli kroky. Sada nástrojů poskytuje pokyny krok za krokem, které pomáhají jednotlivcům, potápěčským klubům a potápěčskému řemeslu jednat s místními radami a prosazovat změny.

Co je to 'Motion for the Ocean'?

Návrh pro oceán je formálním závazkem, který rada učinila, aby uznala kritickou roli oceánu a zavázala se podniknout skutečné kroky na jeho ochranu. Pokud bude schválen Návrh pro oceán, rada souhlasí s tím, že do svých politik a rozhodování začlení obnovu oceánů a zajistí, že zdraví modrých oblastí bude prioritou v oblastech, jako je plánování, ekonomický rozvoj a vzdělávání.

Schválením návrhu se rady zavazují k osmi slibům, včetně:

✔️ Začlenění obnovy oceánu do všech strategických plánů a rozhodnutí

✔️ Podpora ochrany moří a zlepšování kvality vody

✔️ Zajištění místního plánování zohledňuje dopad na britské řeky a moře

✔️ Rostoucí oceánská gramotnost a zvyšování zapojení veřejnosti

✔️ Vyzýváme vládu, aby do roku 2030 uvedla oceán do čistého oživení

Veřejná podpora je klíčová – radní potřebují vědět, že se jejich komunity starají o zdravá modrá místa, aby mohli jednat.

Co je uvnitř sady nástrojů?

✔️ Připravená e-mailová šablona pro kontaktování radních

✔️ Pokyny k vytváření účinných zpráv, abyste získali výsledky

✔️ Rady pro kluby, jak pozvat radní na Try Dive, aby zdůraznili důležitost zdravých vod

Zapojit se je snadné – a nemusíte být odborník!

Nemusíte být expert na ochranu moří ani znát veškerou vědu – stačí jen vášeň pro ochranu vod, které máte rádi. Sada nástrojů to zjednodušuje, obsahuje připravené zdroje a jasné kroky, které je třeba dodržovat. Navíc vám pomohou BSAC a Motion for the Ocean! Pokud máte otázky nebo potřebujete podporu, nebudete v tom sami.

Emily Cunningham MBE, spoluzakladatelka Motion for the Ocean, řekla: "Potápěči a šnorchlaři vidí z první ruky dopad znečištění a úpadku životního prostředí. Motion for the Ocean jim poskytuje nástroje, jak pomocí spolupráce s jejich radami přeměnit obavy v činy. Každý e-mail, každý rozhovor a každý podniknutý krok pomáhá zajistit zdravější budoucnost vod Spojeného království.“

Katherine Knightová, předsedkyně BSAC pro životní prostředí a udržitelnost, řekla: „Toto je fantastická iniciativa, Emily zpřístupnila ‚oceán myšlení‘ radám po celé zemi a toto se již vyplácí díky silnému přijetí a odhodlání podporovat Motion for the Ocean. Bez ohledu na to, zda žijete u moře nebo ve vnitrozemí, můžete povzbudit svou místní radu, aby do svých rozhovorů a rozhodování zahrnula oceán.“

Místní rady hrají klíčovou roli při ochraně našich řek a moří, ale potřebují veřejnou podporu, aby ochranu upřednostňovaly. Potápěči mohou přímo ovlivnit rozhodnutí, která ovlivňují vody, které milují.

Chcete-li získat přístup k sadě nástrojů a začít něco měnit, cvaknutí zde.