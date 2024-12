Majitel potápěčského obchodu dostal 27 let za sexuální zneužívání

Majitel potápěčského obchodu v Cornwallu byl uvězněn na 27 let poté, co byl shledán vinným z 16 trestných činů pohlavního zneužívání dětí.

Marc Bear, 38, také dostal rok prodloužené licence, příkaz k prevenci sexuálního ubližování a doživotně se podepíše do registru sexuálních delikventů. Když se 5. prosince dostavil k vynesení rozsudku u Truro Crown Court, soudce Carr mu řekl, že bude pro děti rizikem po zbytek svého života.

Bear provozoval One Stop Dive-Shop v Launcestonu. Podnik byl založen v prosinci loňského roku a z funkce jeho ředitele odstoupil v polovině listopadu po skončení soudního procesu, ve kterém ho porota uznala vinným z deseti případů znásilnění, dvou případů sexuálního napadení, dvou případů způsobení nebo podněcování k trestné činnosti. dítě, aby se zapojilo do sexuální aktivity, a za druhé přimět osobu, aby se zapojila do sexuální aktivity.

Obžalovaný byl rovněž shledán nevinným ze dvou trestných činů způsobených nebo podněcování dítěte k sexuální aktivitě, jednoho znásilnění a jednoho sexuálního napadení.

Po svém odsouzení v listopadu byl Bear varován, že mu hrozí trest odnětí svobody, ale dostal kauci, aby se připravil. Utekl, ale byl nalezen následující den v Somersetu, načež mu soudce řekl, že jeho přeskakování kauce mi „řeklo vše, co potřebuji vědět o vaší postavě“.

"Byl to velmi znepokojivý případ, kdy pachatel zneužil zranitelnosti mladých lidí pro své vlastní sexuální uspokojení, a já vítám rozsudek vynesený soudcem," řekl vyšetřovatel Det-Constable Tim Barbery z Policie v Devonu a CornwalluÚtvar veřejné ochrany.

„Bylo to zdlouhavé vyšetřování vzhledem k povaze trestných činů a síla a statečnost obětí na podporu policejního případu byla klíčová. Doufám, že dnešní výsledek jim poskytne malý prvek uzavření, aby mohli začít postupovat vpřed.“

