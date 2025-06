Potápějte se, večeřejte a objevujte – Kulturní a kulinářská expedice po Raja Ampat s Taitem Millerem

Představte si, že projíždíte biodiverzitními vodami Raja Ampat na palubě krásné škuneru, sháněte potravu na ostrovech porostlých džunglí, učíte se starověké metody vaření a spíte pod hvězdami – to vše při setkání s bohatými tradicemi a lidmi z Indonésie.

Přesně tohle mohou hosté očekávat na exkluzivní nové cestě Emperor Adventure za indonéskou kulturou a kuchyní, kterou připravuje divoký kuchař a dobrodruh Tait Miller a která začíná letos v říjnu.

Tato unikátní expedice na malé lodi Emperor Raja Laut, která potrvá devět nocí od 26. října 2025 a je omezena na pouhých 12 hostů, kombinuje potápění světové úrovně, místní gastronomii a kulturní ponoření v srdci Raja Ampat.

Tait Miller prozkoumává místní vodopád

Miller, jehož vlastní cesta regionem inspirovala návrh zájezdu, vysvětluje: „Naším posláním je prozkoumat Raja Ampat do hloubky – odhalit to nejlepší z jeho dobrodružství, chutí, duše – a vytvořit dokonalý zážitek z výletu.“

„Pro mě je cestování o úplném ponoření se do dění. Nejde jen o prohlížení si památek. Je to o probuzení se do rytmu moře, ponoření se do křišťálové vody, vaření s místními a spojení s přírodou i se sebou samým.“

„Nemůžu se dočkat, až vás vezmu na tuto cestu života. Ať už jste potápěč, gurmán, dobrodruh nebo zvědavá duše hledající smysl v cestování – Raja Ampat má pro vás něco.“

Tait Miller shánějící potravu v divočině

Mezi hlavní body výletu bude patřit potápění v Misoolu u některých z nejbiologicky nejrozmanitějších útesů světa, vaření v divočině s ingrediencemi, které jste si nasbírali v džungli, prozkoumávání vesnic a komunit a návštěva projektů zaměřených na zajištění ekologické udržitelnosti regionu.

A s pouhými 12 volnými místy se bude jednat o intimní a osobní zážitek, který vytvoří vzpomínky na celý život. Indonéská kultura a kuchyně s Taitem Millerem je víc než jen výlet – je to smyslová cesta do skutečného Raja Ampatu, která oživí tělo, mysl i duši.

Pro rezervaci nebo získání dalších informací by hosté měli kliknout zde.