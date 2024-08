„Pomstychtivé“ Japonsko chce Watsona za obvinění z páchnoucí bomby z roku 2010  

Kapitán Paul Watson byl dánským soudem v Grónsku sdělen, že protože je považován za riskantního útěku, musí zůstat ve vězení – ale příznivci tvrdí, že veteránskému bojovníkovi proti lovu velryb bylo „upíráno základní právo bránit se důkazy, a přitom snášet ponižující zacházení, které je vhodnější pro odsouzeného zločince než pro muže, který ještě nemá svůj den u soudu“.

Watson byl zatčen když jeho loď John Paul DeJoria přestala tankovat v Grónsku, autonomním území Dánska, dne 21. července, jak bylo uvedeno dříve Divernet. Od té doby zůstal v odlehlé věznici.

Se svou posádkou a 25 dobrovolníky mířil do severního Pacifiku na své kampani, aby zachytil nejnovější japonskou tovární velrybářskou loď, Kangei Maru.

Dánsko uvedlo, že zatčení je v souladu s mezinárodním zatykačem vydaným Japonskem proti Watsonovi za jeho tažení proti jeho velrybářským aktivitám v velrybí rezervaci v jižním oceánu. Pokud dánské ministerstvo spravedlnosti vyhoví formální japonské žádosti o Watsonovo vydání, hrozí mu tam vysoký trest vězení.

Watson byl přiveden k soudu v poutech, které v a video učinil Nadace kapitána Paula Watsona (CPWF), zdálo se, že mu způsobuje bolest. Ačkoli se slyšení konalo v dánštině, Watsonovi prý byly v rozporu s dánským právem odepřeny služby tlumočníka.

"Je mi zřejmé, že Japonsko se snaží pomstít za mezinárodní ponížení způsobené tímto." Velrybí války Televizní seriál, informující o našich akcích proti nelegálnímu lovu velryb,“ uvedl Watson v prohlášení k soudu. "Ale moji dva malí chlapci mě potřebují víc než Japonsko potřebuje svou pomstu."

Velrybí války byl produkován Animal Planet a Sea Shepherd Conservation Society, jejímž zakladatelem a generálním ředitelem byl Watson, aby zaznamenal jejich aktivismus proti japonským velrybářským výpravám. Od roku 2008 běžel šest sezón a stále je vidět streamingových služeb.

Soudce prý odmítl dovolit soudu prohlížet klipy ze seriálu, podle nichž si Japonci vymysleli důkazy proti Watsonovi.

"Tyto důkazy, pokud by byly povoleny, by mohly významně podkopat případ předložený japonskými úřady," říká CPWF, ale soudce uvedl, že soud zvažoval pouze žádost o vydání, nikoli základní obvinění.

Watsonův právní tým podal okamžité odvolání proti verdiktu soudce, že Watson by měl zůstat ve vězení do 5. září, zatímco dánské ministerstvo spravedlnosti rozhodlo, zda by měl být vydán.

Srážka a potopení

Zdá se, že zatykač na Watsonovo zatčení se točí kolem dobře propagovaného incidentu v Antarktickém oceánu na začátku roku 2010, kdy byl na útěku. Sea Shepherd, organizaci, se kterou již není spojen.

Sea Shepherd trimaran Ady Gil, kterou ovládl novozélandský aktivista proti velrybám Peter Bethune, byl zapojen do srážky s japonskou velrybářskou lodí Shonan Maru 2. Incident skončil s Ady Gil potopení pod vlekem.

Bethune později nastoupil Shonan Maru 2 obvinit svého kapitána z pokusu o vraždu a vyúčtovat mu ztrátu Ady Gila byl obviněn z přehození obsahu láhve s kyselinou máselnou – připodobněno k páchnoucí bombě – na člena posádky.

Bethune později tvrdil, že potopení řídil on Ady Gil na Watsonův rozkaz získat publicitu, což Watson popřel.

Protest na podporu Paula Watsona v New York Město tento měsíc (CPWF)

Poté, co strávil pět měsíců ve vězení v Japonsku, byl Bethune usvědčen z napadení a maření velrybářských lodí, ale jeho dvouletý trest vězení byl přerušen a byl deportován. Watsona, muže, do kterého prý zapletl, zapsal Interpol jako zájmovou osobu.

"Obvinění proti Paulu Watsonovi jsou založena na faktech vytvořených japonskými úřady, aby zastavily kampaň Paula Watsona," uvedli kapitánovi právníci Julie Stage a Jonas Christoffersen u grónského soudu.

"Paul Watson je obviněn ze spiknutí s Peterem Bethunem, aby zranil člena posádky." Shonan Maru, o kterém Japonci tvrdí, že byl na palubě lodi, když na loď zasáhla páchnoucí bomba.

"Video ukazuje, že člen posádky nebyl na palubě, když páchnoucí bomba zasáhla loď, na rozdíl od japonských tvrzení. Snímky také ukazují, že Japonci krátce předtím použili velké množství pepřového plynu, který se dotkl obličeje jejich vlastní posádky.

„Tato videa ukazují, že si Japonsko vymyslelo fakta, aby dosáhlo vydání a odsouzení. Náš tým zveřejní videa Planety zvířat, aby veřejnost pochopila, o co v tomto případu skutečně jde.“

Utažení střílny

Japonský antarktický velrybářský program „vědeckého výzkumu“ pokračoval v provozu v rozporu s rozhodnutím Mezinárodního soudního dvora až do roku 2016. Pokračuje v lovu velryb ve vlastních vodách a nadace se obává, že má v úmyslu obnovit provoz v jižních vodách.

"V roce 2016 Mezinárodní velrybářská komise Austrálie vedla obvinění s přelomovou rezolucí schválenou 88 národy, jejímž cílem je utěsnit mezeru, která umožňuje národům zabíjet velryby pod záminkou vědeckého výzkumu,“ říká CPWF.

„IWC sice udělala pokroky v uzavření této mezery, ale stále existuje. Je tragické, že Japonsko pod rouškou výzkumu ulovilo více než 15,000 XNUMX velryb ve vodách jižního oceánu a Antarktidy.

Nyní má asi 69,000 XNUMX lidí podepsal petici CPWF vyzývající Dánsko, aby nařídilo propuštění Paula Watsona.

Také na Divernetu: PAUL WATSON VĚNĚN JAKO JAPONSKÝ KILL VELRYBA, PAUL WATSON VYČIŠTĚN V KOSTARICE