Sir David vzpomíná na děsivý zážitek s potápěčskou helmou

Sir David Attenborough zůstává ve svých 99 letech i se svým novým, drsným dokumentem stále relevantní. Oceán streamování současně s Oceánská konference OSN začíná dnes (9. června) v Nice.

Zdá se však, že tento zkušený odborník na divokou zvěř a ochránce přírody by si svou slavnou kariéru nikdy neužil, kdyby se jeho rané vysílání v zahraničí ubíralo jiným směrem.

V nedávno nahraném rozhovoru s Williamem, princem z Walesu, v londýnské Royal Festival Hall, který byl pořízen u příležitosti propagace filmu, Attenborough předvedl, co se stalo téměř před 70 lety, když si pro BBC poprvé vyzkoušel potápěčskou helmu na australském Velkém bariérovém útesu.

Když si zkoušel helmu ve tvaru akvária, kterou mu někdo daroval, princ ho varoval, že si ji už možná nebude moci sundat.

Attenborough se svým tazatelem, princem Williamem

„Je to zvláštní věc,“ souhlasil sir David, když si sundával helmu, „a když jsem si tu svou poprvé nasadil, najednou jsem ucítil, jak se sem valí voda,“ dodal a ukázal na ústa.

„Pomyslel jsem si: ‚Tohle nemůže být pravda.‘ A než se to dostalo k jeho nosním dírkám, pomyslel jsem si: ‚Jsem…‘“ jistý „Tohle není správné.“ A samozřejmě, když na sebe máš tuhle věc našroubovanou, nemůžeš dýchat, ani se nedáš slyšet – víš, sundej to ze mě!“

Naštěstí dokázal včas sdělit svou situaci psovodům, ale nesympatický ředitel pak požadoval, aby mu Attenborough dal helmu, aby mohl předvést její správné použití.

„Řekl jsem: ‚Je to chyba.‘ On řekl: ‚Ne, podívej, no tak!‘ Nasadil si ho a s radostí mohu říct, že šel pod vodu a vylezl ještě rychleji než já, protože tam…“ byl vlastně chyba na té věci.“

Nový svět

Princ William poznamenal, že pro Attenborougha muselo být fascinující potápět se v době, kdy se o podmořském světě vědělo poměrně málo, a být jedním z prvních lidí, kteří ho mohli vidět a mluvit o něm.

„Jakmile Cousteau vynalezl akvalung a obličejovou masku…“maska„…to byl okamžik, kdy jste se náhle ocitli v novém světě,“ souhlasil Attenborough. „Létali jste vedle ryb, což byl mimořádný zážitek, a ryby na vás samozřejmě nijak nereagovaly, protože nikdy předtím nic takového neviděly.“

„Podvodní kameramani jsou fantastičtí. Jsou lidé, kteří jsou podle mě pod vodou šťastnější než na souši.“

Když se princ William zeptal Attenborougha na stav oceánů, odpověděl: „Hrozné je, že je to skryto před vámi, přede mnou a většinou lidí.“

„Když jsem poprvé viděl záběry pořízené pro tento film, zděsilo mě to, co jsme udělali s hlubokým oceánským dnem. Je to prostě nepopsatelně hrozné.“

„Kdybyste na souši udělali cokoli i jen vzdáleně podobného, ​​všichni by se bouřili. Pokud tento film něco udělá, pokud jen změní povědomí veřejnosti, bude to velmi důležité. Mohu jen doufat, že si lidé, kteří ho uvidí, uvědomí, že je třeba něco udělat, než zničíme tento velký poklad.“

Oceán lze shlédnout v kinech a nyní je k dispozici ke streamování na Disney+, Hulu a National Geographic.

Také na Divernetu: Princ William je „optimistický“ ohledně budoucnosti oceánů, Attenboroughův drsný film odsuzuje lov vlečnými sítěmi v MPA, Papírové parky: „Dvě třetiny MPA jsou neúčinné“