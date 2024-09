Žraločí úleva, když Maledivy zapnou dlouhý vlasec

@ValTaylor7

#askMark Ahoj Marku, jsem nově certifikovaný potápěč a mám za sebou 10 ponorů (všechny na vypůjčené výstroji) a při několika ponorech se mi zablokovala čelist. Občas se to stává i při delším šnorchlování, tak by mě zajímalo, jestli je to dáno váhou 2. stupně nebo méně pohodlným náustkem. Pokud je to náustek a dostanu dobrý, který mi dobře sedí (nějaká doporučení?), budou je potápěčská centra obecně měnit, když si půjčím vybavení? Díky za každou radu

Val

#potápění #potápění #potápěč

