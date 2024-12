Odolné korálové kapsy povzbuzují výzkumníky

Mapováním korálových útesů v západní části Indického oceánu New Yorkská společnost pro ochranu přírody (WCS) tvrdí, že odhalila neočekávané oblasti odolnosti vůči klimatu, které by mohly nabídnout naději na úsilí o ochranu v regionu.

WCS výzkumníci identifikovali útesy kombinací modelů umělé inteligence s daty z 1,000 XNUMX existujících terénních studií. „Dřívější modely byly hrubé a často se spoléhaly jen na několik teplotních proměnných,“ říká Dr. Tim McClanahan, vědecký ředitel Globálního mořského programu WCS.

„Náš model využívá plnou kapacitu globálního mapování životního prostředí a strojového učení a vytváří nové možnosti pro nalezení odolných útesů, které potřebují ochranu.“

Říká se, že model WCS bere v úvahu mnoho proměnných prostředí v malém měřítku, aby poskytl podrobnější a rozmanitější výhled na korálové útesy. Tímto způsobem zpochybňuje přísnější předpovědi z předchozích modelů, včetně zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) z roku 2023.

Pod prahem oteplení 1.5 °C se předpovídalo, že 70 % útesů zaznamená do roku 5 pouze mírný pokles korálové pokrývky a druhové diverzity o méně než 2050 % – ačkoli vědci varují, že pokud budou emise pokračovat beze změny, korálová pokrývka by se mohla stále snížit o 40 % do poloviny století.

Potenciální přínos

V novém modelu bylo identifikováno asi 5 % korálových útesů, které potenciálně těží z měnících se podmínek, což naznačuje potenciální útočiště, ve kterých by se korálům mohlo i nadále dařit navzdory oteplování.

„Při naší práci jsme zjistili, že asi 30 % útesů na světě by mohlo odolat zvýšení teploty o 1.5 °C,“ řekl McClanahan. „Jakmile však tato hranice překročí, očekává se, že pouze 15 % útesů vykáže odolnost ve scénáři bez naléhavého snížení emisí uhlíku.

"To znamená, že bychom měli očekávat, že se objeví extrémnější modelové scénáře, pokud lidé nyní nesníží emise skleníkových plynů."

Vědci doufají, že jejich metody modelování budou přijaty, aby pomohly vědcům po celém světě zmapovat biologickou rozmanitost s vyšší přesností.

Výzkum byl podporován Ministerstvem vnitra USA a Americkou agenturou pro mezinárodní rozvoj, přičemž práci v terénu podpořila Asociace námořních věd západního Indického oceánu a Bloomberg Ocean Initiative. Studie je publikováno v časopise Ecosphere.

