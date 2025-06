Princ William je „optimistický“ ohledně budoucnosti oceánů

William, princ z Walesu, který se spolu se svou ženou Kate a nyní nejstarším synem Georgem rád potápí, popsal svou optimističnost ohledně budoucnosti světových oceánů – pokud budou okamžitě podniknuty rozhodné kroky.

Projev na Světovém dni oceánů OSN na Fóru modré ekonomiky a financí v Monaku, které se konalo před Oceánská konference OSN v Nice, která začíná zítra (9. června), princ řekl, že pro mnohé je oceán místem, kde „se tvoří některé z našich nejšťastnějších vzpomínek, kde jsme prozkoumávali zázraky přírodního světa“.

„Všichni jsme se spoléhali na jeho velkou hojnost, pokud jde o naši potravu a živobytí, a přesto se nám až příliš často může zdát vzdálený a odpojený od našeho každodenního života, což nám umožňuje zapomenout, jak je skutečně důležitý.“

„Rostoucí teplota moří, znečištění plasty a nadměrný rybolov vyvíjejí tlak na tyto křehké ekosystémy a na lidi a komunity, které jsou na nich nejvíce závislé,“ řekl princ William.

William, Kate a žralok ošetřovatel z South Water Caye v Belize v roce 2022

„To, co se kdysi zdálo být hojným zdrojem, nám před očima ubývá. Všichni budeme ovlivněni a všichni jsme zodpovědní za změny, ať už negativní nebo pozitivní, ale stále je čas společně tuto situaci zvrátit.“

S odkazem na „ambiciózní“ globální závazek chránit do roku 30 2030 % pevniny a moře varoval, že „rok 2030 se rychle blíží a plně je chráněno pouze 17 % pevniny a pouhá 3 % oceánu.“

„Tato výzva se nepodobá žádné, které jsme dosud čelili, ale já zůstávám optimistou,“ prohlásil princ. „Věřím, že naléhavost a optimismus mají sílu přinést kroky potřebné ke změně běhu dějin.“

„Jsem optimista, protože jako zakladatel Cena EarthshotVidím neuvěřitelné příklady nápadů, inovací a technologií, které využívají sílu oceánu a zároveň chrání jeho vitalitu.“

Příklady Earthshotu

Preince William zmínil čtyři laureáty a finalisty ceny Earthshot přítomné v publiku. O Samu Teiherovi a Gatoru Halpernovi z Coral Vita Řekl: „Jejich tým je průkopníkem v oblasti high-tech metod, jak pěstovat korály až 50krát rychleji než v přírodě a jak zlepšit jejich odolnost vůči dopadům klimatických změn.“

„Poté, co získali cenu Earthshot Prize, financovali rozsáhlý projekt obnovy u pobřeží Velkého Bahamského ostrova a ve spolupráci s místními odborníky vypěstovali více než 20,000 XNUMX korálů. Nyní se zaměřují na rozšiřování svých rychle rostoucích korálů do nových geografických oblastí a přitahují turismus do oblastí s čerstvými korálovými útesy.“

Také pochválil Douglase Martina, zakladatele skotské biotechnologické společnosti MiAlgae „Jeho práce za posledních šest měsíců na ukončení závislosti na rybách ulovených ve volné přírodě jako primárním zdroji omega-3 mastných kyselin zachránila 2.54 milionu divokých ryb, recyklovala dostatek odpadní vody k naplnění 300 olympijských bazénů a zabránila obrovskému množství COXNUMX.“ 2 Emise.

„Pouhá jedna tuna jejich řas vyprodukuje tolik omega-3 mastných kyselin jako 620,000 XNUMX ryb. MiAlgae není jen alternativní výživa, je to klimatická technologie. Je to ochrana oceánů a udržitelné potravinové systémy ve velkém měřítku.“

Enric Sala potápění v Palau (Manu San Félix / National Geographic)

Enric Sala z National Geographic Nedotčená moře byl popsán jako silný zastánce vědeckých přínosů chráněných mořských oblastí. „Když komunity chrání mořské oblasti, populace ryb se obnovují, zdraví oceánů se zlepšuje a dochází k nárůstu zisků sousedních komunit,“ řekl princ William.

„Projekt Pristine Seas již pomohl založit 29 největších chráněných mořských oblastí (CHMO) na světě, které pokrývají plochu více než dvojnásobnou oproti Indii. Enric je také součástí týmu, který stojí za neuvěřitelným novým filmem Sira Davida Attenborougha [Oceán]. Předkládá nejpřesvědčivější argument pro okamžitou akci, jaký jsem kdy viděl.

Attenboroughova inspirace

Sir David Attenborough (Keith Scholey ©Silverback Films & Open Planet Studios)

„Sledovat, jak lidská činnost redukuje krásné mořské lesy na pusté pouště na úpatí našich oceánů, je prostě srdcervoucí,“ pokračoval princ. „Pro mnohé je to naléhavé upozornění na to, co se děje v našich oceánech, ale už to nemůže být záležitost, na kterou se nedá zapomenout.“

„Jako vždy nás sir David zanechává s optimismem, že ještě není vše ztraceno. Věří, že změna je možná.“

„Jednajme společně s naléhavostí a optimismem, dokud máme ještě šanci. Pro budoucnost naší planety, pro budoucí generace, musíme naslouchat slovům sira Davida Attenborougha: Zachráníme-li moře, zachráníme náš svět.“

