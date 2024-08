Paul Watson uvězněn jako Japonec zabíjející plejtvákovinu

Kapitán Paul Watson je držen ve vězení dánskou policií od té doby, co jeho loď 21. července dorazila do Grónska. Ostřílený bojovník proti lovu velryb byl zadržen na příkaz Japonska, stále chytře za svými aktivitami v Antarktidě před více než deseti lety.

Méně než 10 dní po jeho zatčení Japonsko harpunovalo svého prvního ohroženého ploutev velryba za více než půl století. To podle Nadace kapitána Paula Watsona (CPWF) „potvrzuje podezření, že návrat k porážce největších savců světa na volném moři byl vždy jejím záměrem“.

Kapitán Paul Watson je odveden v poutech dánskou policií (CPWF)

Druhá největší velryba na světě po blues, ploutev velryby mohou žít až 90 let. Exemplář chycený na Hokkaidó byl 19.6 m dlouhý samec.

Grónsko je autonomním územím Dánska, které uvádí, že zatčení přišlo v reakci na mezinárodní zatykač vydaný Japonskem proti Watsonovi za jeho kampaň proti velrybářským aktivitám v Jižním oceánu velrybí rezervace.

V minulých dnech Japonsko podalo formální žádost o Watsonovo vydání, a pokud se dánské ministerstvo spravedlnosti rozhodne vyhovět, aktivista by tam mohl čelit dlouhodobému vězení. A Petice CPWF vyzývající k jeho propuštění již přilákal více než 50,000 XNUMX podpisů.

Severozápadní průchod

Watson se zastavil v Grónsku, aby natankoval svou 72m bývalou loď Scottish Fisheries Protection John Paul DeJoria. Byl na cestě do severního Pacifiku s posádkou a 25 dobrovolníky v rámci operace Kangei Maru, mise s cílem zachytit nejnovější japonskou tovární velrybářskou loď.

Bylo by to poprvé, kdy by se plavidlo proti velrybářské kampani pokusilo dostat na velrybiště plavbou nechvalně proslulou Severozápadní cestou.

Watson byl vyveden z lodi v poutech a nyní je ve vazbě ve vzdáleném Nuuku. Uvedl, že operace Kangei Maru, která znamenala jeho 50. rok námořního aktivismu, byla „nejdůležitější misí za všechny roky, kdy jsem se postavil proti lovu velryb ve světových oceánech“.

Paul Watson byl uvězněn za japonské vraždy ploutev velryba 4

Watson byl dříve spoluzakladatelem Greenpeace a zakladatelem Sea Shepherd, i když s těmito organizacemi již není spojen.

Japonský antarktický „vědecký výzkum“ velrybářský program JARPA byl Mezinárodním soudním dvorem prohlášen za nezákonný v roce 2014. Japonsko pokračovalo v provozu v rozporu s tímto rozhodnutím několik let, než se v roce 2016 vzdalo lovu velryb v Antarktidě, ale stále loví velryby ve svých vlastních vodách. .

„Japonsko se nadále ohání mezinárodním zákonem o ochraně přírody a Paul Watson je potrestán za japonské zločiny,“ řekl ředitel provozu lodí CPWF Locky MacLean z John Paul DeJoria. "Dánsko si jistě uvědomuje politickou motivaci této žádosti o zatčení: Japonsko potřebuje Paula Watsona z cesty, aby mohlo pokračovat ve vybíjení velkých světových velryb."

Obnovení lovu velryb

konec velryba s Johnem Paulem DeJoriou v pozadí (CPWS)

Japonsko potvrdilo, že povolí až 59 ploutev velryby, které má chytit a zabít Kyodo Senpaku, její státní velrybářská společnost, říká CPWF. Když se spustilo Kangei Maru letos v březnu trvala na tom, že povolí pouze lov menších velryb Bryde's, Minke a Sei – nic tak velkého jako plejtvák.

Nyní CPWF věří, že Japonsko plánuje příští rok obnovit pravidelný lov velryb na volném moři v jižním oceánu a severním Pacifiku.

Mezitím již více než 50,000 XNUMX sympatizantů podepsal petici CPWF vyzývající dánskou premiérku Mette Frederiksenovou, aby nařídila Watsonovo propuštění. Podle nadace mezi prominentní podporovatele dosud patřili francouzský prezident Macron, filmový režisér James Cameron, oceánografka Dr. Sylvia Earle a primatoložka Dr. Jane Goodallová. „Kapitán Watson prostě podniká kroky, aby se pokusil zabránit nehumánním praktikám zabíjení velryb, které většina zemí před desítkami let zakázala,“ uvedl Goodall. "Tím vyjadřuje hněv tisíců lidí v mnoha zemích, kteří absolutně podporují jeho morální odvahu nejen mluvit jménem velryb, ale také jednat."

