PADI naléhá na totální tlak na AWARE Week

Vzhledem k tomu, že PADI a její charitativní organizace PADI AWARE Foundation doufají, že jejich program Dive Against Debris bude zahrnut do mezivládní globální smlouvy o plastech příští rok, nadcházející výroční týden PADI AWARE nabyl zvláštního významu, říkají.

Každoroční týden, který PADI věnuje odstraňování odpadků z oceánů, se koná 14.–22. září. výcvik agentura chce, aby její členové organizovali akce, které by mohly přispět k ovlivnění smlouvy.

„PADI a AWARE Foundation jsou jediné organizace, které zastupují globální rekreační potápěčskou komunitu v probíhajících oficiálních jednáních vedoucích k očekávané dohodě o globální smlouvě o plastech v roce 2025,“ říká ředitelka PADI AWARE Danna Moore.

„Vzhledem k tomu, že se v současné době připravuje globální smlouva o plastech a na listopad se blíží páté zasedání Mezivládního vyjednávacího výboru, poskytují letošní akce AWARE Week důležitou příležitost vyzvat k silné smlouvě.“

Doufáme, že pokud bude Dive Against Debris, o které se říká, že je to největší světová databáze pro občanskou vědu podmořského odpadu, přijata ve smlouvě, stala by se schválenou metodikou, kterou by vlády mohly využít.

4 způsoby, jak pomoci

Padi chce snížit produkci zbytečných plastových výrobků na jedno použití a snížit rychlost, kterou se veškerý plastový odpad dostává do oceánu. Oficiální uznání toho, co říká, že je kritická role potápěčské komunity, považuje za „jedinečnou a zásadní příležitost pro celosvětově koordinovanou iniciativu k významnému řešení probíhající krize plastového znečištění“.

(PADI)

Členové mohou přispívat čtyřmi způsoby v rámci AWARE Week a kolem něj, říká PADI. Možnosti jsou provozovat speciální kurz Dive Against Debris, průzkumné ponory nebo úklidové akce a/nebo povzbuzovat své potápěčské komunity, aby podepsat petici vyzývá k silné globální smlouvě o plastech, jejímž cílem je zajistit alespoň 10,000 XNUMX nových podpisů.

„Všichni pomocní instruktoři PADI a vyšší jsou nyní automaticky způsobilí vyučovat speciální kurz Dive Against Debris, což znamená, že více profesionálů PADI má nyní možnost naučit více superhrdinů, jak zachránit oceán,“ říká Moore.

"Vyzýváme také členy PADI, aby udrželi tempo jak během týdne AWARE, tak i po něm, a pokračovali v odesílání dat Dive Against Debris."

Pořádání akce Dive Against Debris nebo jiné ochranářské aktivity může zahrnovat pozvání komunity, aby se účastnila úklidu pláže nebo oceánu, a zároveň nabízet workshopy, které by PADI AWARE kurz, který zdůrazňuje primární problémy ovlivňující místní mořský ekosystém a nabízí způsoby, jak mohou účastníci i nadále pomáhat zachraňovat oceán.

Zjistěte více, jak se zapojit Týden PADI AWARE.

Také na Divernetu: PADIHO 4 DŮVODY, PROČ BÝT V ROCE 2024 veselý, PADI PŘEDSTAVUJE SPECIALITA ECO-TURISTU AWARE, POTÁPĚČI „NYNÍ MOHOU ZAMĚŘIT PŘÍLIV NA PLASTY“, PADI AWARE ROZDĚLUJE 500 XNUMX $ V GRANTech MISE HUB