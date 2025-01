MBE pro ochranářského potápěče Cunninghama

Dalším jménem souvisejícím s podmořským světem na King's New Year Honors List 2025 je potápěčka Emily Cunningham, která byla jmenována MBE za služby pro ochranu moří a pobřežní komunity.

Mořský biolog ze Staffordshire sehrál významnou roli v ochraně oceánů jak ve Spojeném království, tak v zámoří „od Antarktidy po Amazonii“.

Vedla vývoj dvou průkopnických projektů na ochranu pobřeží a zajistila více než 5 milionů liber na financování; sloužil v představenstvu Marine Conservation Society; a řídila národní program potápěčského průzkumu, který přispěl k označení zón mořské ochrany v Anglii.

V roce 2020 byla jmenována a Globální lídr v oblasti životního prostředí 30 pod 30a v roce 2023 vyhrál a Britská cena Women of the Future.

Jak se rok 2024 chýlil ke konci, Cunninghamovo jméno bylo také zahrnuto do zprávy ENDS Seznam napájení ze 100 britských ekologických profesionálů, o nichž se má za to, že měli největší dopad za poslední dva roky „podle nominací kolegů, klientů a konkurentů“.

Měření delfínů v severním Walesu (Dr. Daniel Moore)

„Naučil jsem se potápět na univerzitě v roce 2008 a otevřelo mi to oči k divům podmořského světa, zejména k úžasnému životu, který máme v britských mořích,“ říká Cunningham. „Byla to tato zkušenost, která mě přivedla k tomu, že jsem chtěl chránit a chránit mořskou zvěř ve Spojeném království.

„Ochrana moří je víc než jen moje práce – je to můj život, vášeň a poslání již více než 20 let. Vzhledem k rozsahu výzev, kterým náš oceán čelí, to může být těžký a nevděčný úkol, takže být uznán tímto způsobem znamená svět!

„Potápěčská komunita je opravdu výjimečná a rád jsem její součástí,“ dodává Cunningham, jehož projekty plánované na rok 2025 jsou podrobně popsány na instagramu, facebook a její webové stránky.

