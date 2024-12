Home for Christmas: Dánové osvobodí Paula Watsona

Kapitán Paul Watson jede na Vánoce domů – veterán bojující proti lovu velryb byl propuštěn poté, co strávil pět měsíců ve vězení, zatímco Dánsko zvažovalo žádost Japonska o vydání.

Zpráva, že Dánsko definitivně odmítlo japonské požadavky, přišla včera (17. prosince) a znamená, že Watson, kterému bylo 74 let, když byl držen ve vazební věznici poblíž kde byl zatčen v Nuuku v Grónsku bude moci strávit sváteční období se svou rodinou ve Francii.

"Toto rozhodnutí znamená významné vítězství pro lidská práva, ekologický aktivismus a hnutí proti lovu velryb," uvedlo Nadace kapitána Paula Watsona (CPWF), která od léta usilovně vede kampaň za vydání svého zakladatele. Její petice za tímto účelem přesáhla 125,000 XNUMX podpisů a přilákala širokou podporu celebrit.

Dánské ministerstvo spravedlnosti sdělilo BBC, že při rozhodování vzalo v úvahu dobu, která uplynula od doby, kdy došlo k údajným trestným činům, a pět měsíců, které už Watson strávil ve vazbě.

"Někdy je nutné jít do vězení, aby ses vyjádřil," řekl Watson, když se osvobodil. „Každá situace nabízí příležitost a tohle byla další šance, jak posvítit globální pozornost na japonský ilegální lov velryb v Jižní oceánské svatyni. Kdybych byl poslán do Japonska, možná bych se nikdy nevrátil domů. Ulevilo se mi, že se to nestalo."

Podle CPWF byl Watson zadržen na základě politicky motivovaných obvinění, aniž by byly důkladně přezkoumány důkazy, a vyzvala k reformě mezinárodních mechanismů vymáhání práva.

Nepřátelská setkání

Watsonovo zatčení 21. července bylo založeno na 14 let starém oznámení Interpolu z Japonska, které vycházelo z nepřátelských setkání mezi Watsonem a jeho týmem kampaně a japonskými velrybářskými posádkami během natáčení filmu. Velrybí války Televizní seriál pro Animal Planet v antarktických mořích.

Když byl kanadsko-americký aktivista zatčen, mířil do Pacifiku na lodi CPWF John Paul DeJoria na misi proti velrybám, kde se zastavil v Grónsku pouze kvůli doplnění paliva.

Na jeho místo pobytu upozornila Dánsko policie z Faerských ostrovů, které jsou spolu s Japonskem, Norskem a Islandem jedním z odlehlých míst, která stále loví velryby v 21. století.

Dánská policie sledovala loď z Dublinu do Grónska, autonomního území Dánska, než zasáhla, aby provedla zatčení. Japonská pobřežní stráž podle nadace koncem září vyslala do Dánska důstojníka, aby osobně vyzval k Watsonově vydání.

kapitán Paul Watson (CPWF)

Neochvějný ve svém poslání

"Zadržení kapitána Watsona osvítilo dění v centru pozornosti." otázka nelegálního japonského lovu velryb,“ říká CPWF. „Navzdory mezinárodním smlouvám a nařízením Japonsko obnovilo lov velryb na volném moři výstavbou lodi Kangei Maru, plavidlo na tovární zpracování v hodnotě 47 milionů dolarů vypuštěné v květnu za účelem ohrožení ploutev velryby.”

"S kapitánem Watsonem zpět, jsme více motivováni než kdy předtím bojovat za naše oceány a zajistit, aby naše mise zůstala silná," uvedl generální ředitel nadace Omar Todd, který byl u toho, když byl propuštěn jeho spoluzakladatel.

„Propuštění kapitána Watsona je důkazem odhodlání těch, kteří stojí za životní prostředí. Když se znovu připojí ke své rodině, přátelům a podporovatelům, zůstává vytrvalý ve svém poslání chránit mořský život.“

Watson byl zakládajícím členem a ředitelem Greenpeace. V roce 1977 odešel, aby založil Sea Shepherd Conservation Society, kterou zase opustil v roce 2022, aby založil CPWF s Toddem.

Byl jmenován jedním z 20 nejlepších ekologických hrdinů 20. století Čas v roce 2000 a o dva roky později uveden do Síně slávy amerických práv zvířat ve Washingtonu DC. V roce 2012 se stal po Jacquesu Cousteauovi teprve druhým člověkem, kterému byla udělena Cena Julese Verna věnovaná ekologům a dobrodruhům.

Neúspěch pro velryby na Islandu

Nevítaná zpráva pro Watsona, když zůstal pod zámkem, přišla 6. prosince, kdy úřadující islandský ministr pro rybolov Bjarni Benediktsson udělil dvě licence k lovu velryb na dalších pět let, čímž povolil společnosti Hvalur a Tjaldtangi vlastněné Christianem Loftssonem lovit ohrožené druhy. ploutev a plejtváků malých.

"Islandská zkorumpovaná úřednická vláda se stará více o vrácení politických laskavostí zaplacených krvavými penězi Christiana Loftssona než o ochranu ohrožených druhů ve světových oceánech a dodržování mezinárodních zákonů na ochranu mořských savců," uvedl ředitel kampaní CPWF Locky MacLean.

"Letos v létě tam budeme pro velryby, abychom ukončili Hvalurův stroj na smrt kytovců v severním Atlantiku."

