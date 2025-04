'Bláznova zlatá horečka': Hlubinná těžba je zastaralá, varují odborníci

at

at 11: 06 am

Trumpova administrativa v USA údajně zvažuje exekutivní příkaz k opovržení mezinárodního konsenzu a otevření hlubokého oceánu těžbě – ale odborníci, včetně nejhlubšího podmořského průzkumníka světa Victora Vescova, mluví nahlas, že takový krok by byl ekonomickým bláznovstvím a honbou za „zlatem bláznů“.

Vládní nařízení by umožnilo vydávat povolení společnostem k těžbě na hlubokém moři v mezinárodních vodách – což je v rozporu s požadavky Mezinárodního úřadu pro mořské dno (ISA), orgánu, který reguluje těžební činnosti na volném moři.

Bojovníci za ochranu oceánů tvrdí, že i když by takový krok byl podobný pirátství a poškozoval životní prostředí, byl by také založen na chybném obchodním případu.

„Hlubinná těžba je technicky extrémně náročná, vysoce destruktivní, nemá význam pro celosvětovou produkci a je to velmi drahé, finančně riskantní řešení problému s kovy v bateriích, který existoval před deseti lety,“ vysvětluje Vescovo, zakladatel a generální ředitel Caladan Capital a bývalý námořní důstojník a pilot a také podmořský průzkumník.

Victor Vescovo s Dr. Dawn Wrightovou „na dně světa“ (Caladan Oceanic)

Vescovo mezi mnoha úspěchy v oblasti ponorného pilotování provedl nejhlubší ponor s lidskou posádkou v historii, když dosáhl Challenger Deep v Marianském příkopu v hloubce 10,928 XNUMX m a byl prvním člověkem, který navštívil nejhlubší místa ve všech pěti pozemských oceánech.

Globální převis nabídky

Jiní odpůrci tvrdí, že těžba v hlubokém moři by pro USA způsobila ekonomické potíže a geopolitické škody bez zjevných zisků. „Toto je hledání bláznovského zlata,“ vyjadřuje to doktor Douglas McCauley, profesor Kalifornské univerzity v Santa Barbaře a mimořádný profesor na UC Berkeley.

„Tržní ceny nerostů a kovů vyhledávaných z hlubin moře v posledních letech prudce klesly, což je způsobeno globálními nadměrnými nabídkami konvenční těžby a inovacemi v chemii baterií,“ říká McCauley. „Mohl by to být nejdražší kobalt a nikl, jaký se kdy na planetě těžil.

„Tyto trendy jsou částečně způsobeny sníženou poptávkou na trhu s elektrickými vozidly, který je stále více závislý na bateriích – například LFP bateriích používaných v mnoha modelech Tesla – které nevyžadují obtížně dostupné a drahé kovy.

„Nové inovace v ultrarychlých nabíjecích stanicích navržených pro tyto nové baterie, jako je nedávné oznámení [čínského výrobce elektromobilů] BYD o nabíjecích stanicích, které dokážou přidat 400 km dojezdu za pouhých pět minut, mohou dále zajistit dominanci těchto nových baterií, které nevyžadují kovy z oceánu.

Technologie baterie BYD Blade

„Dalším problémem může být neochota ze strany USA vykládat tento materiál v amerických přístavech, vzhledem k nově objevené radioaktivní povaze těchto minerálů,“ uzavírá MacCauley. Uvolňování toxických materiálů spojených s těžbou by mohlo celosvětově ohrozit veřejné zdraví prostřednictvím kontaminace mořských plodů.

Mořské ekosystémy

„Jednostranná těžba v hlubokém moři, která je společným dědictvím lidstva, by byla zásadním porušením Úmluvy OSN o mořském právu, která již více než 40 let zajišťuje stabilitu správy oceánů,“ dodává Duncan Currie, mezinárodní právní expert a poradce pro politiku. Koalice pro ochranu hlubinného moře (DSCC), čímž posiluje názor, že pokus porazit konkurenty, jako je Rusko a Čína, by způsobil nenapravitelné poškození zranitelných mořských ekosystémů a zdraví oceánů.

„Každá země a každý člověk by nesl následky,“ říká Currie. "Nepřinese slíbené zisky ani licenční poplatky, nevyřeší ekologické a bezpečnostní problémy, které tvrdí, a zničí desítky tisíc kilometrů čtverečních panenského mořského dna - jen aby dokázal, že to nefunguje."

„Společnost Metals Company slibuje regulační jistotu v regulačním vakuu,“ říká Bobbi-Jo Dobush, expert na politiku ochrany oceánů a autor knihy Hlubinná těžba nestojí za riziko. "Jedinou jistotou je, že těžba na mořském dně zůstává nevyzkoušeným, velmi nákladným způsobem, jak získat nerosty, které jsme již inovovali."

DSCC, zastupující samostatné kampaňové orgány, uvítala výzvu k moratoriu na hlubinnou těžbu vydanou v manifestu SOS Ocean Summit na konci března jako součást summitu na vysoké úrovni pořádaného Francií.

Manifest vyzývá země ISA, aby se připojily k celosvětovému vědeckému konsenzu tím, že přijmou moratorium na to, co popisuje jako „destruktivní průmysl“ na dobu nejméně 10–15 let – nebo dokud nebudou k dispozici dostatečné znalosti pro přijímání informovaných rozhodnutí.

Také na Divernetu: Co proboha čeká Vescovo?, Vescovo potápí nejhlubší vrak USS na světě Samuel B Roberts, Historie vytvořená nejhlubším ponorem k vraku, Velrybářský národ jako první umožní hlubinnou těžbu