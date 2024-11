Potápěči uklízí po přízracích chovatele ryb

Nadace Healthy Seas a její partneři uzavřeli svůj celoroční projekt „Operace Ghost Farms – Reclaiming Waters“ komplexním úklidem v Menidi v zálivu Amvrakikos v západním Řecku.

Duchovní farmy jsou opuštěné rybí farmy, které se nechají degradovat na moři, znečišťují pobřežní oblasti a způsobují značné škody na mořské flóře a fauně a místních komunitách, říká Healthy Seas.

Čištění Menidi bylo třetí svého druhu, které nadace vedla v roce 2024, ale na rozdíl od předchozích operací provedených na Ithace a Patrasu se zaměřila na farmu, která byla teprve nedávno opuštěna, než byl čas na to. dojde k těžké degradaci.

Výhledy na rybí farmu Menidi (Zdravé moře)

Dobrovolníci z organizace Ghost Diving pracovali na obnově sítí, jejich oddělení od prstenců a dokumentování procesu pod vodou a na povrchu pomocí svých kamer. Kromě sítí vylovili z moře 35 velkých bójí, 43 plovoucích kruhů a řadu dalších věcí, včetně napůl potopeného údržbářského člunu.

Dobrovolníci na souši řešili odpadky na pobřeží, které zahrnovaly rozbitý pěnový polystyren z rybí farmy a běžný odpad z domácností.

Rybářské sítě a některé další položky může nadační partner recyklovat na regenerovaný nylon Econyl Aquafil. Trubky a další konstrukce lze také recyklovat.

Potápěč v Menidi (Michael Westreicher)

Materiály shromážděné k recyklaci (Healthy Seas)

Místní dosah

V souvislosti s úklidem, stejně jako u jiných v minulosti, uspořádalo Healthy Seas také vzdělávací programy s místními základními školami a univerzitní dílnou a také dva úklidy přístavů v Astakos a Mytikas s podporou místního potápěčského partnera. .

Posláním bylo společné úsilí mezi nadací, Hyundai Motor Europe a dalšími partnery včetně Aquafil, Diopas, Ozon, European Outdoor Education Hub, We Dive We Clean, Odyssey Outdoor Activities a Dotank Plus.

Vyproštění lodi během jedné z květnových operací (Cor Kuyvenhoven)

Sbírka Ghost-net v květnu (Rogier Visser)

„Letošní rok byl pozoruhodný,“ poznamenal Zdravá moře režisérka Veronika Mikos. „Díky třem velkým úklidům a mnoha vzdělávacím programům jsme udělali neuvěřitelný dopad nejen na odstraňování odpadu, ale také na zvyšování povědomí mezi komunitami a další generací. Jsme vděční našim partnerům a dobrovolníkům za jejich nasazení a tvrdou práci.“

Do šestidenní říjnové operace se zapojilo 35 lidí, kteří shromáždili 128.5 tuny mořského odpadu, z toho 50.9 tuny tvořily rybářské sítě. Květnový úklid, při kterém pracovalo 30 lidí během osmi dnů, nasbíral 42.7 tuny (11.3 tuny sítí).

„Společně se 150 partnery a téměř 550 oddanými dobrovolníky jsme od našeho založení v roce 991 nasbírali 2013 tun rybářských sítí a dalšího odpadu v moři,“ uvádí Healthy Seas.

