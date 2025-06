Potápěč Theo se připojuje ke Stephenu Fryovi, aby napálili ryby pomocí vlečných sítí pro lov při dně.

V návaznosti na dokument Sira Davida Attenborougha Oceans a zároveň se shoduje s konferencí OSN o oceánech, která dnes (13. června) končí v Nice, se osvědčilo kampaňové video pro britskou charitativní organizaci Blue Marine Foundation s potápěčem Theem Jamesem a Stephenem Fryem. on-line.

In Bottom Line James (Divergentní, Bílý lotos, Pánové) hraje strávníka v luxusní restauraci, který si od mazlivého číšníka, kterého ztvárňuje Fry, objedná zdánlivě udržitelný rybí chod.

Oba herci jsou ambasadory Blue Marine a účelem krátkého filmu je připomenout divákům neviditelné náklady na to, že lidé jedí, jak se jim zlíbí.

„Jako vášnivý potápěč mě oceán už dlouho fascinuje a děsí mě dopad, který na něj mají lidé,“ řekl James po dokončení natáčení.

„Poté, co se na mě vyvalila hromada vedlejších úlovků, mi to skutečně ukázalo, jak groteskní a zničující je lov pomocí vlečných sítí při dně. Bylo to hluboce znepokojivé, ale byl jsem rád, že jsem to mohl udělat, pokud to pomohlo k dosažení skutečné změny.“

Zákaz ve Spojeném království, ale jak brzy?

Podle organizace Blue Marine byl kampaňový film vytvořen v naději, že prosadí naléhavě potřebný zákaz lovu ryb pomocí vlečných sítí při dně v tzv. chráněných mořských oblastech (MPA) ve Spojeném království.

„V současné době je ohromujících 90 % britských mořských rezervací otevřených pro lov pomocí vlečných sítí a pokud jde o ryby, které jsou bez rozdílu chyceny do sítí trawlerů, až 80 % uloveného je vyhozeno nebo zničeno,“ říká nadace. „Ukončeme to hned. Zapojte se s námi do akce.“

Rybí problémy pro Jamese (Blue Marine Foundation)

Ve skutečnosti na Světový den oceánů (8. června), v den uvedení filmu, britská vláda oznámila svůj záměr zakázat lov vlečnými sítěmi při dně ve 41 pobřežních chráněných mořských oblastech o rozloze 30,000 1.5 km² anglických vod (XNUMXkrát větší než Wales).

„Toto je obrovský krok vpřed k zastavení nesmyslného ničení našich mořských rezervací,“ uznala organizace Blue Marine a zároveň zdůraznila, že se nic nezmění, dokud se návrhy nestanou skutečností a nebude vymáhán zákaz. Žádá své příznivce, aby… Sdílet video na sociální média.

Jedno Blue Marine Foundation a film Atomized Studios Bottom Line režíroval Ben Mallaby.

