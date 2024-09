Velké zvýšení tepelné odolnosti díky superkorálům Secore

Mladé korály uměle vypěstované pomocí formy in vitro Hnojení, na rozdíl od klonování z fragmentů existujících korálů, vykazovalo výrazně větší odolnost vůči bělení během smrtelné vlny veder, která zasáhla karibskou oblast v roce 2023, podle nové recenzované studie floridského ochranného orgánu Secore International.

Secore říká, že její zpráva představuje první vědecký důkaz, že korály obnovené pomocí přirozených reprodukčních metod se ukázaly být mnohem odolnější vůči teplu než korály množené z úlomků, když byly vystaveny teplotám mořské vody vysoko nad prahy bělení.

Zdravě vyšlechtěný korál během epizody bělení na útesu (Raul Tecalco Renteria / Secore International)

For the past five years Secore has been running an ambitious programme of laboratory coral-breeding as a way of restoring reefs, an approach that involves výcvik a network of partners throughout and, it hopes, soon beyond the Caribbean region.

"Všechno úsilí stálo za to," uvedl nyní. "Během ničivé vlny veder v Karibiku v roce 2023 zůstali mladí, vyšlechtění koráli venku na útesu zdraví, zatímco většina zbývajících divokých korálů vybělela a mnozí na následky zemřeli."

Metoda

Obvyklým způsobem umělého množení korálů bylo odlomit fragment ze zdrojové kolonie, aby se vytvořila nová kolonie jako její klon, říká Secore. Malé úlomky korálů byly pěstovány ve školkách a ručně přesazeny na útes.

Tření korálů (Paul Selvaggio / Secore International)

Nyní implementovaný přístup k osévání korálů nevytváří klony. Místo toho to zahrnuje sběr korálového potěru z divokých korálů a oplodnění vajíček a spermií v laboratoři – nebo dokonce na lodi nebo na pláži – za účelem produkce milionů embryí.

Vyvíjející se larvy korálů se pěstují v oceánských ohradách a usazují se na speciálních substrátech, aby je vysadily na útes, jakmile dosáhnou určité velikosti.

Pokaždé, když se populace rozmnoží, dostanou noví potomci nově smíšené sady genů prostřednictvím rekombinace – odliší je od svých rodičovských kolonií a umožní tak adaptaci.

Pouze mladé korály produkované šlechtěním vykazují vyšší odolnost vůči bělení ve srovnání s koloniemi a fragmenty dospělých korálů, říká Secore.

Ačkoli přirozeně se vyskytující potomci by mohli fungovat podobně i za zvýšených teplot, obecná neschopnost rekrutovat se v Karibiku u druhů tvořících útesy znamená, že se již vyskytuje jen málo přirozených potomků.

Zdravé mládě losího rohu (Paul Selvaggio / Secore International)

První úsvit

Tým Secore na rutinním monitorovacím ponoru v Mexiku byl první, kdo si všiml, že jejich vysazené korály se zdají být zcela zdravé, a jejich protějšky na Curaçao brzy poté provedli podobné pozorování s jiným druhem.

„Naši vědci v Curaçau a Mexiku společně s naším partnerem Coralium Lab shromáždili údaje o zdravotním stavu několika druhů a kohort našich vysazených korálů,“ říká ředitelka výzkumu Secore Dr Margaret Miller. „Pak jsme kontaktovali partnery v celé naší karibské restaurátorské síti, abychom zjistili, jak rozšířený a konzistentní tento vzor byl.

„To poskytlo potvrzení, že asistované rekruty šesti druhů korálů tvořících útesy na 15 jednotlivých útesových lokalitách v pěti zemích po celé Karibské pánvi vykazovaly stejný vzorec: mladé korály vyšlechtěné pro obnovu jsou mnohem odolnější vůči bělení za extrémních teplot. stres než převládající korály na útesu.“

„Posledních 30 let jsem pracoval na chovu korálů v Karibiku a zároveň jsem byl svědkem obrovského úbytku korálů – kvůli chorobám, hurikánům a vlnám veder – a rozpadu komunit, které jsou na nich závislé,“ říká Dr Miller.

"Tyto výsledky poskytují mnoho povzbuzení a potvrzení, že obnova pomocí asistovaných korálových rekrutů může hrát důležitou roli při organizování perzistence korálů do naší teplejší budoucnosti. Skutečné zabezpečení budoucnosti korálových útesů však absolutně závisí na úspěchu lidstva při kontrole globálního oteplování.“

Bělené korály losího rohu (Sandra Mendoza Quiroz / Secore International)

Zdravé korály losího rohu (Paul Selvaggio / Secore International)

Investice se vyplatí

„Naše investice za posledních pět let do vybudování velké sítě pro obnovu korálů v Karibiku se vyplatila,“ říká zakladatel a výkonný ředitel společnosti Secore Dr Dirk Petersen.

„Tato síť nejenže produkuje a vysazuje desítky tisíc korálů každý rok, ale může také okamžitě posoudit, jak tyto korály reagovaly na tuto bezprecedentní vlnu veder. Naší prioritou je nyní další rozšíření úsilí na úroveň ekosystému.“

Obnova korálů sama o sobě nevyléčí útesy z dlouhodobého hlediska – ale může získat naléhavě potřebný čas na podporu populací korálů, aby přežily do příštího století, říká Secore. Nyní se snaží rozšířit své aktivity do Indo-Pacifiku a do konce roku 2024 plánuje zřídit na Mauriciu tým, který by vytvořil základnu v Indickém oceánu.

Studie, která zahrnuje práce prováděné u Mexika, Dominikánské republiky, Amerických Panenských ostrovů, Bonaire a Curaçaa, je zveřejněn v časopise Plosone.

