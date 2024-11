Nabídněte nyní za umělecké dílo žraloka Oceanic 31

Výstava uměleckých děl věnovaných žralokům nazvaná Oceanic 31 završuje své dvouleté turné po britských výstavních prostorech od konce listopadu v londýnské Royal Geographical Society (RGS), přičemž díla jsou poté rozptýlena v online aukci na podporu Shark Trust's Oceanics Program.

Sbírka zobrazující 31 druhů oceánských žraloků a rejnoků, na věc přispělo 31 jednotlivých umělců v roce 2022. Práce sahají od maleb a digitálních výtvorů až po sochy a kombinovaná média.

Smooth Hammerhead od Alicie Hayden

Jedno výstava zdarma můžete vidět v pavilonu RGS od 26. listopadu do 7. prosince. Potenciální zájemci, možná s ohledem na vánoční dárky, mají na předložení svých nabídek čas do konce tohoto konečného data výstavy, což lze provést nyní do návštěva webových stránek.

Silky Street od ScapaJoe

Carcharodon carcharias od Jimmyho Higgse

Jedno z uměleckých děl bude živě dražit televizní expert na divokou zvěř Steve Backshall, který je hlavním řečníkem na výroční vlajkové lodi Shark Trust „For The Love Of Sharks“ na RGS dne 29. listopadu. Vstupenky na večerní akci jsou stále k dispozici od Shark Trust.

Croc VR 2030 od Toma Meada

Oceanic Whitetip prostřednictvím bankomatu

„Tato výstava nám dala příležitost oslovit nové publikum a inspirovat další lidi úžasnými žraloky a rejnoky, na kterých naše Velký žraločí slib kampaň je založena,“ říká CEO Shark Trust Paul Cox. "Jsme nesmírně vděční 31 umělcům, kteří tak tvrdě pracovali na vytvoření těchto děl."

