Ve Wakatobi je vše v pořádku

at

at 11: 59 pm

Rozhovor s mořskou bioložkou Julií Mellerovou

Poté, co Julia Mellers získala titul Master of Science v mořské biologii na Oxfordské univerzitě, se v roce 2024 připojila k týmu Wakatobi. Přidání mořské bioložky přineslo vzrušení hostům, zaměstnancům resortu a partnerům komunity. K dnešnímu dni již Mellers zavedl inovativní programy hodnocení zdraví útesů v soukromé mořské rezervaci Wakatobi pomocí zobrazování a analýzy dat za pomoci umělé inteligence. Tento analytický proces umožňuje týmu Wakatobi pečlivě sledovat neocenitelná data odvozená z našich milovaných útesů. Mellersova práce je posílena dlouholetým partnerstvím s místními vesnicemi, které sdílejí náš společný cíl chránit útesy. Hluboké spojení komunity s oceánem je zásadní pro úspěch programu. Mellersova pokračující práce slouží jako důkaz toho, proč je ochrana moří nezbytná – nejen ve Wakatobi, ale globálně.

Průzkumy zdraví útesů Wakatobi Dive Resort se provádějí v celé chráněné oblasti, přičemž některé průzkumy jsou rozšířeny o odběr vzorků eDNA a monitorování zvukové krajiny.

Nedávno jsme zastihli Julii, abychom dostali nejnovější slovo o tomto probíhajícím projektu a jejích dojmech z Wakatobi obecně.

Otázka: Co bylo nejpřínosnějším aspektem vašeho prvního roku ve Wakatobi a na co se nejvíce těšíte do budoucna?

A: „Při potápění ve Wakatobi cítím hluboký pocit klidu. Zatímco mnoho světových útesů je nyní ohroženo nebo ohroženo, v naší mořské rezervaci je vše v pořádku. Nyní máme vědecká data potvrzující, že budoucnost těchto neuvěřitelně biologicky rozmanitých útesů je bezpečná díky systému ochrany, který funguje. Bylo neuvěřitelně obohacující převést radost z potápění a objevování nedotčených útesů do dat, která pečlivě zachycují biologickou rozmanitost a ověřují pozitivní účinky společných ochranářských iniciativ Wakatobi.

Nyní využíváme data shromážděná za poslední rok, abychom přizvali externí partnery k účasti na úsilí o zachování útesů s dokumentovaným dopadem. Úsilí Wakatobi na ochranu přírody se neustále vyvíjí a rozšiřuje a já se těším na to, jak můžeme tento růst co nejlépe urychlit.“

Q: Zaznamenali jste nějaké změny ve zdraví korálů, rybích populacích nebo dokonce v přítomnosti invazních druhů?

A: „V údajích o zdraví útesů začínáme vidět jasný signál ochrany ekosystému. Hodnocení se provádí pomocí fotografických průzkumů skenování útesů, které jsou poté analyzovány programem AI vyškoleným ke klasifikaci života útesu Wakatobi. Výsledky naznačují, že útesy uvnitř chráněné oblasti jsou výrazně zdravější než sousední, nechráněné útesy. Naše skeny útesů také ověřují, že v loňském roce, zatímco mnoho útesů trpělo katastrofickou globální událostí bělení, ve Wakatobi nedošlo k žádnému významnému systematickému bělení.

Integrace vědeckého monitorování a hodnocení zdraví útesů do plánu potápěčského týmu Wakatobi je usnadněna jejich rozsáhlými zkušenostmi a nadšením přispívat k vědeckému úsilí.

Integrace vědeckého monitorování do plánu potápěčského týmu je snadná díky jejich rozsáhlým zkušenostem a nadšení přispívat k vědeckému úsilí, říká Julia. Foto Kristian Gaeckle

Environmentální DNA se skládá z malých kousků genetického materiálu, které za sebou organismy zanechávají, jako jsou buňky, kůže, odpad a hlen. Útesová voda obsahuje cenné informace o obyvatelích okolních útesů, ale tyto informace je třeba rozmotat. Filtrovali jsme vodu z útesu, zachycovali DNA na filtru a pak jsme filtr poslali do laboratoře k analýze. V laboratoři používají malé kousky zvané primery, aby začali třídit DNA. Primery jsou jako malé značky pro DNA. Připojují se k části sekvence společné pro určitý druh organismu. Například existují primery, které se připojují ke korálům a které se zaměří na určitou část DNA specifickou pro různé druhy korálů. Jedná se o fantastickou novou techniku, protože vám umožňuje neinvazivně sbírat obrovské množství informací. Byl to obzvláště zajímavý projekt, protože korálové primery se ve vědecké literatuře objevují teprve nedávno. Většinu vzácných korálů jsme odhalili pouze na biologicky nejrozmanitějších lokalitách. Zdá se, že můžeme využít průzkum eDNA korálů jako přímý indikátor zdraví útesů, což je nový přístup! To je docela vzrušující!

Tato data vrhla světlo na biologickou rozmanitost Wakatobi, například potvrdila přítomnost 11 zranitelných druhů korálů, mezi jinými vzácnými tvory.

„Je vzácné privilegium pracovat na místě, kde lidé a mořský život koexistují, nejen mírumilovně, ale i produktivně."

Otázka: Jaké další iniciativy v oblasti výzkumu útesů jsou v práci nebo ve fázi plánování?

A: „Nyní zvyšujeme naše výzkumné úsilí k měření tepu útesu v širším pásmu chráněné oblasti v průběhu celého roku. To znamená integraci vědeckého monitorování do plánu potápěčského týmu, což je úkol usnadněný obrovským množstvím zkušeností týmu a jejich nadšením přispívat k vědeckému úsilí. Průběžné shromažďování dat potápěčského týmu s pomocí analýzy AI nám umožňuje sledovat stav celého ekosystému útesu.

Do naší sady nástrojů také přidáváme nové metody. Nedávno jsme nasadili senzorovou sadu, která přenáší živé informace o oceánském počasí do aplikace. To nám umožňuje sledovat metabolický puls útesu v reálném čase. Po celý den můžeme sledovat, jak sluneční světlo určuje rovnováhu mezi fotosyntézou a dýcháním na útesu, což způsobuje velké denní výkyvy chemického složení vody. Velké výkyvy, které pozorujeme ve Wakatobi, jsou známkou metabolicky aktivního útesu, a tedy podpisem produktivních ekosystémů.

Otázka: Co vás inspiruje na práci s týmem resortu?

A: „Je to vzácné privilegium pracovat na místě, kde lidé a mořský život koexistují nejen v míru, ale také produktivně. Při práci nad vodou i pod vodou ve Wakatobi je skutečně inspirativní být svědkem toho, jak se systémy navzájem přímo podporují. Wakatobi není statický systém – má bohatou historii úspěšných operací a je i nadále v popředí inovací. Práce v tomto dynamickém prostředí znamená neustálé zdokonalování již zavedených výzkumných opatření a zároveň neustále sledovat další krok – změnu, která zvýší hodnotu.“

Cornucopia je představitelem pokroku v hodnocení zdraví útesů a zdravého růstu korálů na lokalitách Wakatobi. Autor fotografie: Warren Baverstock

Otázka: Máte ve Wakatobi oblíbenou potápěčskou lokalitu nebo druh mořského života?

A: „Pro mě je jednou z nejlepších věcí na častém navštěvování stejných potápěčských lokalit to, že začnete poznávat zvířata s konkrétními osobnostmi. V Zoo je obzvláště vznětlivá chobotnice, která často sedí na skále a praští každou rybu, která se odváží přiblížit se příliš blízko!

Bez programů hodnocení zdraví útesů by želvy, jako je tento Hawksbill v lokalitě Dunia Baru, neměly zdravé útesy, na které by se mohly spolehnout. Autor fotografie: Christian Gloor

Načmáraný filefish v Cornucopia, obvykle plachý druh, vždy rád zapózuje pro fotografii. Pár dikobrazů se neustále pronásleduje ve Spiral Corner. Jestřábník z Dunia Baru je vždy tak zaujatý žvýkáním, že se zdá, že si sotva všimne jakékoli společnosti!

Program hodnocení zdraví útesů ve Wakatobi pomáhá zajistit živé korálové útesy a populace ryb, jako je tento černý chňapal v lokalitě Waktaobi Roma. Foto Walt Stearns

Nemohl jsem vybrat jediné oblíbené místo – různé bio-geografie napříč útesy Wakatobi plodí jedinečná shromáždění. Vrcholky a hřebeny útesů jsou často označovány jako „ekologické magnety“ a jejich topografie přitahuje shluky dravých ryb. Roma je jedním z takových míst, kde můžete často zahlédnout tuňáka psího prostřednictvím hejn chňapalů černých, barakud a císařů dlouhonosých. V Pockets se svah útesu rozprostírá hlouběji než jinde, což dává vzniknout úžasné rozmanitosti druhů tvrdých korálů, které jsou schopny růst v hloubce pouze díky čisté vodě Wakatobi. Proudy na Turkey Beach urychlují vodu přes řadu hřebenů, které přitahují černocípé útesové žraloky a rejnoky.“

Otázka: Jaký další vzrušující vývoj můžeme v nadcházejících měsících očekávat?

A: „V lednu tohoto roku byl v resortu tým z National Geographic's Pristine Seas a dokumentoval naše úsilí. Jejich práce bude začleněna do filmu s vyprávěním Davida Attenborougha s názvem 'Ocean', který bude uveden v květnu tohoto roku. V rámci své kampaně na podporu akce po uvedení tohoto filmu navštívil National Geographic pět míst jako případové studie úspěšné ochrany moří. Wakatobi bylo vybráno jako místo, kde úsilí o zachování má trvalý pozitivní dopad jak na lidi, tak na životní prostředí. Pokud by byl model Wakatobi pro hodnocení zdraví útesů replikován, mohl by transformovat mořské ekosystémy daleko za Sulawesi, takže bylo fantastické mít příležitost být součástí mise v Pristine Sea. Tady byl tým, který cestoval do bezpočtu vzdálených míst, vyprávěl nespočet příběhů, a přesto stále uznával jedinečnost Wakatobi, nad vodou i pod vodou.“

„Ve Wakatobi je vše v pořádku,“ říká mořská bioložka Julia Mellers. Foto: Wakatobi Resort

Více o Juliině práci > zde.

KONTAKTUJTE NÁS.

Koordinátorka: Ivana Durgarian email: office@wakatobi.com or Zeptejte se.

Sleduj nás na facebook si Instagram.

Podívejte se na videa o ochraně Wakatobi na našem webu Kanál YouTube.