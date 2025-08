35. britská rada schválila návrh zákona o oceánu

Rada Cheshire West & Chester (CWAC) se stala 35. britským místním úřadem, který se zavázal k přijetí opatření pro čistší a zdravější moře a vnitrozemské vody. Schválila tak iniciativu „Motion for the Ocean“, kterou řídící orgán British Sub-Aqua Club uvádí, že ji podporuje jako součást své environmentální strategie.

Iniciativa Motion for the Ocean byla vyvinuta s cílem poskytnout radám praktickou cestu k podpoře obnovy moří, od snižování znečištění a zlepšování kvality vody až po začlenění zdraví oceánů do místního plánování, uvádí BSAC, přičemž vnitrozemské i pobřežní orgány přijímají místní opatření v této globální oblasti. otázka.

Návrh CWAC předložil místní radní, který se dozvěděl o obavách obyvatel ohledně znečištění, odpadních vod a ztráty biodiverzity v místních modrých oblastech.

„Viděla jsem jak zázraky, tak i škody na našich vodních tocích – ale nemusíte být potápěč ani plavec, abyste se o to starali,“ řekla Debbie Powellová, vedoucí komunitního oddělení BSAC, která žije v oblasti Chesteru. „Naše řeky a moře patří všem a tento krok dává komunitám, jako je ta naše, skutečný způsob, jak něco změnit. Je skvělé vidět, jak se moje místní rada zapojuje.“

Emily Cunningham MBE, mořská bioložka a spoluzakladatelka iniciativy Motion for the Ocean, uvedla, že tento krok ukázal, že si komunity uvědomují, jak jsou propojeny s oceánem „i kilometry od pobřeží“.

„Vnitrozemské oblasti posílají vodu po proudu a tato voda s sebou nese odpadky, chemikálie a živiny, které mají dopad na mořský život a pobřežní ekonomiky,“ řekla. „CWAC prokázala skutečné vůdčí postavení v oblasti životního prostředí.“

BSAC uvádí, že se snaží povzbudit lidi po celé Velké Británii k individuálním krokům kontaktováním místních zastupitelů a... požádá je, aby navrhli návrh pro oceán.

