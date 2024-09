BSAC spojuje síly s dalšími řídícími orgány vodních sportů v boji za lepší ochranu vod Spojeného království

Britský Sub-Aqua Club (BSAC) se spojuje s dalšími řídícími orgány vodních sportů, aby vyzvali ke změně na ochranu vod Spojeného království tím, že požadují silnější opatření od vlády a průmyslu k řešení znečištění vody.

BSAC is now a member of the Clean Water Sports Alliance (CWSA), a collection of national governing bodies (Angling Trust, British Rowing, British Triathlon, GB Outrigger, Paddle UK, Royal Yachting Association and Swim England) that united in April over the otázka of water pollution and set a vision to achieve healthy and nature rich blue spaces for everyone to enjoy watersports.

Podle CWSA „téměř polovina z celkového počtu medailí týmu GB na olympijských hrách v Paříži 2024 (46 %) pochází z vodních sportů, a přesto riskujeme, že o to úplně přijdeme, pokud nezačneme hned řešit obrovský problém. s kvalitou vody ve Spojeném království“.

členové CWSA

Zastupující tisíce členů, elitních sportovců a ještě více uživatelů vody, priority, které ovlivňují její činnost, jsou:

Další a rychlejší působení na znečištění. Zlepšení zdraví vod Spojeného království do roku 2030. Umožněte lidem činit informovaná rozhodnutí v reálném čase o tom, kde a kdy se zúčastnit vodních sportů a aktivit. Uznání všech uživatelů rekreační vody napříč rozhodováním a politikou.

Dnes (v pátek 13. září) na Southampton International Boat Show Aliance oficiálně přivítala čtyři nové členy – BSAC, Surfing England, British Kitesport a British Dragon Boat Racing Association (BDA) – kteří do kampaně přidali další hlasy.

Kromě přivítání nových členů se CWSA také zabývala významnými vodárenskými společnostmi, jako je Severn Trent Water a jejich obchodním sdružením Water UK, sdílela kolektivní data a odborné znalosti o otázkách, včetně testování vody, a společně již od uvedení na trh významně ovlivňují. v dubnu tohoto roku.

Minulý týden Aliance uvítala oznámení ministra zahraničí o novém zákoně o vodních (zvláštních opatřeních) a příslib další reformy, nicméně uvádí, že „skutečná práce začíná nyní“.

Britští potápěči zkoumající naše bohaté a rozmanité pobřeží

Aliance se těší na pokračující diskuse s ministry a úředníky, aby zajistila, že plány pro průmysl splňují požadavky jejich členů na bezpečné, čisté prostředí, kde si mohou užívat pobyt na vodě, ve vodě nebo pod vodou.

Generální ředitelka BSAC Mary Tetley řekla: „Čistá voda je zásadní pro budoucnost našeho sportu a zdraví našich mořských ekosystémů. Naši potápěči na tato modrá místa spoléhají a je naší povinností je chránit. Věříme, že každý by měl mít příležitost zažít zázrak, dobrodružství a klid, které naše britské vody nabízejí. Proto spojujeme síly s našimi partnery a požadujeme od vlády a průmyslu důraznější opatření k řešení znečištění vod.“

Ben Powis, CEO Surfing England, commented: “As surfers, we have a deep connection with the ocean and our coastline, upon which our sport and our lifestyle is dependant. We are custodians of this delicate environment and action is needed to address the pollution, including the dumping of sewage, that is contaminating our coastal waters and all too often, red flagging our beaches. Joining the Clean Water Sports Alliance, we can work collectively to apply real pressure on policy makers and regulátory and drive positive change”.

Phil Horton, manažer pro životní prostředí a udržitelnost Royal Yachting Association, řekl: „Je skvělé vidět, jak zastoupení v Alianci roste s přidáním čtyř nových sportů. To ukazuje rozsah činností, které jsou ovlivněny znečištěním a kontaminací vody.

Fotografie credit: Simon Rogerson and Jane Morgan