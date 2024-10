Černý tudorský potápěč zalitý v historických rozhovorech

Málo známý příběh černého potápěče ze 16. století, o kterém je známo, že se potápěl na vlajkové lodi Jindřicha VIII. Mary Rose a 1546 vrak lodi Sancta Maria a Sanctus Edwardus vystupuje v jedné z prezentací na letošní výroční konferenci Historical Diving Society (HDS).

Akce se koná 16. listopadu v sídle offshore projektové společnosti Subsea7 v Suttonu, Surrey – a je otevřená nejen členům HDS, ale všem, kteří se zajímají o potápění.

Letošní program zkoumá roli potápěčů v historii a zahrnuje období od středověku do 20. století a zahrnuje vojenské potápění a záchranné operace.

Záchrana zbraně na Kapverdách (HDS)

Úvodní přednáška Eamona 'Ginge' Fullena představí pohled na potápěčskou pobočku Royal Navy Clearance Diving Branch prostřednictvím mimořádných úspěchů některých jejích potápěčů, říká HDS. Budou předvedeni jeho první instruktoři, první rekordmani, experimentální potápění, žabí muži a potápěči s odklízením přístavů z 2. světové války.

Terry Powell DCM, bývalý potápěč RN a bojový plavec speciálních jednotek, na to naváže osobním popisem svého života a kariéry v námořnictvu, před Martinem Woodwardem MBE, potápěčem a zakladatelem Isle of Wight's. Centrum pro vraky lodí, uvádí svou přednášku „Treasures From The Deep“.

Terry Powell vzpomíná na své podvodní zážitky v námořnictvu (HDS)

Odpolední prezentace se vrací ke středověkému potápění, protože doktorka Miranda Kaufmannová, expertka na černošskou britskou historii a zotročení, hovoří o africkém potápěči Jacquesu Francisovi, který vedl expedici na záchranu Mary Rose's zbraně mimo jiné exploity.

Kevin Casey je ředitelem Muzeum potápění v Gosport, který vlastní a provozuje HDS. Poskytuje pohled na současnou rekonstrukci provozovny a její plány pro udržitelnou budoucnost.

Muzeum potápění, Gosport (HDS)

Zakladatel a redaktor časopisu HDS Peter Dick zakončuje den „Button Up Your Overcoat“ – „mírně zábavný“ pohled na potápěčské šaty ve středověku.

Dobročinná organizace HDS byla založena ve Spojeném království v roce 1990 za účelem zachování, ochrany a propagace potápěčského dědictví a dnes má přidružené národní společnosti v zámoří.

Jeho konference probíhá od 9:4.30 do 40:XNUMX a vstupenky, které stojí XNUMX liber, zahrnují oběd, občerstvení a parkování (na vyžádání, podle dostupnosti). Kompletní informace naleznete a můžete provést rezervaci na stránkách HDS.

Také na Divernetu: Vysychající potápěčské muzeum potřebuje podporu, Rozbité obavy o sbírku pokladů ztroskotaných lodí, Pátrání po JIM 19 má za cíl znovu sjednotit ikonické potápěčské obleky, „Národní poklad“, který se představí v Gosportu, Zemřel britský průkopník potápění Reg Vallintine