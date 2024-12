Sicílští potápěči zkoumají 2,500 let starý vrak lodi

Poblíž Sicílie byl vykopán vrak lodi z 5. nebo 6. století před naším letopočtem spolu se čtyřmi kamennými a dvěma železnými kotvami ležícími poblíž.

Archeologové zapojení do projektu věří, že studium obchodní lodi může pomoci osvětlit staletí, kdy starověké Řecko okupovalo Sicílii před tím, než Řím převzal ostrov kolem roku 200 př. n. l. – a jak se formovala obchodní rivalita mezi Řeky a Kartaginci, když bojovali o nadvládu na moři. .

Vrak byl poprvé nahlášen sicilské superintendence of the Sea (SopMare) v roce 2022 sdružením BCsicilia, které provedlo prvotní mapování lokality. Starověký vrak byl pohřben pod pískem a kameny v hloubce asi 6 metrů v Santa Maria del Focallo, poblíž Ispica na jižním cípu ostrova.

Zachovalé prkno z vraku lodi (SopMare)

Nasazení DPV (SopMare)

Předběžnou podvodní inspekci provedli v červnu 2023 SopMare a podvodní archeolog prof. Massimo Capulli z Univerzita v Udine, a letos v září byl proveden třítýdenní výkop, i když zpráva byla vydána teprve nedávno.

Výkop prováděly potápěčské týmy z Udine's Department of Humanities & Cultural Heritage and Underwater Archeology Unit of Friuli University, pod dohledem SopMare, s potápěči z Messinské pobřežní stráže, kteří se později připojili a Port Authority of Pozzallo zajišťovala technické a logistické zabezpečení. podpora.

Dlabka a čep

Vrak se skládá z trupu postaveného technikou „on the shell“, kterou jsou prkna spojena zadlabacími spoji.

Předpokládá se, že kamenné kotvy jsou buď prehistorické, nebo byzantské, ale dvě železné kotvy ve tvaru T pravděpodobně nepocházejí z doby starší než 7. století našeho letopočtu. Jedna z kamenných kotev je rozbitá, ale zdá se, že odpovídá typu se třemi otvory, který by původně nesl dva dřevěné kolíky.

Jedna z pozdějších železných kotev (SopMare)

Potápěč s jednou ze čtyř kamenných kotev (SopMare)

Pomocí podvodní fotogrammetrie byl vytvořen nový 3D model vraku a byly odebrány vzorky materiálu pro analýzu.

Projekt představoval pátou fázi podvodní archeologie sicilského „Projektu Kaukana“, která byla zahájena v roce 2017 s cílem zmapovat podmořské pobřeží mezi Ispica, Kaukana a Kamarina. Nepředvídatelné povětrnostní podmínky v září vyžadovaly, aby potápěči byli opatrní, aby byla mělká lokalita chráněna, řekl koordinátor projektu profesor Capulli.

Zkoumání dřeva plavidla (SopMare)

Část týmu zapojená během druhého týdne provozu (SopMare)

"Celkový stav trupu, který je dlouho vystaven útoku dřevožravých měkkýšů, je extrémně choulostivý a vyžaduje nejen odbornost, ale také velkou opatrnost," řekl.

„Tento vrak patří ke stránce historie, na které došlo k přechodu od archaického ke klasickému Řecku a na které sehrály velkou roli i kolonie Sicílie.

"Stojíme tváří v tvář hmotným důkazům o dopravě a obchodu z velmi starověké éry, kdy Řekové a Kartaginci bojovali o vládu nad moři, staletí předtím, než se Řím násilně objevil ve Středozemním moři."

Také na Divernetu: POTÁPĚČI VYCHÁZEJÍ VRAK NA SICÍLII „ATLANTIS GOLD“., NA SICÍLII ZVEDENÁ KOTVA DOLPHIN, UKÁŽE SE, ŽE POD VODOU 'KÁDA' JE STAROVĚKÝ KONĚ, POTÁPY ODHALÍ STAROVĚKÉ OBCHODNÍKY S VÍNO