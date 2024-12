Hydrogel může zastavit rozklad dřeva vraku lodi

Vědci z Číny oznámili, že se domnívají, že jde o zásadní průlom v ochraně vraků lodí, poté, co vyvinuli hydrogel, který dokáže rychle neutralizovat škodlivé kyseliny a stabilizovat podmáčené dřevo – i když jsou vzorky odebírány z ponořené středověké nádoby.

Dřevěné artefakty na vrakech lodí jsou namočené v mořské vodě, což umožňuje prosperovat bakteriím produkujícím kyseliny a dřevožravým houbám. Aby se zabránilo kyselému a mikrobiálnímu poškození, konzervátoři obvykle extrahují vodu lyofilizací nebo ji nahrazují vysoce stlačeným oxidem uhličitým nebo viskózním polymerem.

Tyto procesy však mohou trvat měsíce a zvyšují křehkost dřeva nebo deformují artefakty, říkají vědci. S novou alternativou je mokré, historické dřevo potaženo gelem, který působí jako obličejová maska ​​a napouští do něj kyseliny neutralizující nebo antimikrobiální sloučeniny.

Sejmutí masky

S tímto přístupem zůstal jeden problém: následné odloupnutí masky by mohlo poškodit povrch předmětu.

Xiaohang Sun a Qiang Chen ze školy chemického inženýrství a technologie na univerzitě Sun Yat-Sen v Guangdongu se tedy rozhodli vyvinout hydrogel, který by překonal riziko poškození povrchu rozptýlením sloučenin ve dřevě a jejich postupným rozpouštěním v průběhu času.

Vědci smíchali dva polymery s hydrogenuhličitanem draselným, sloučeninou neutralizující kyseliny, a dusičnanem stříbrným, který tvoří antimikrobiální nanočástice, které spojují polymery do gelu.

Dokázali vytvořit hydrogely s různou úrovní výdrže jednoduše úpravou množství dusičnanu stříbrného. Gely s menším množstvím stříbra zkapalněly po 3-5 dnech, zatímco gely s větším množstvím stříbra zůstaly jako „lepkavá pevná látka“.

Méně stříbra je více

Tým poté nalepil hydrogely s různým množstvím stříbra na kusy dřeva z 800 let starého vraku lodi Nanhai One, který byl objeven u jižního pobřeží Číny.

Zjistili, že každý gel neutralizoval kyselinu až do hloubky 1 cm po 10 dnech, ale rozpouštěcí gely, které obsahovaly méně stříbra, tuto práci zvládly rychleji – již po jediném dni.

Zjistili také, že artefakty ošetřené zkapalňovacími gely si lépe udržely svou buněčnou strukturu a byly méně křehké než ty, které byly ošetřeny pevnými gely.

Nový hydrogel by podle nich mohl být použit k uchování a zpevnění dřeva z vraků lodí, aniž by způsobil další poškození, čímž by se zvýšila schopnost odhalit tajemství minulosti.

Financování poskytly National Natural Science Foundation of China a Guangdong Basic & Applied Basic Research Foundation a studie lze nalézt v Americká chemická společnost (ACS) Sustainable Chemistry & Engineering 2024.

