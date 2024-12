Potápěči plánovali prodat 448 starověkých artefaktů

Dva potápěči, kteří jsou považováni za egyptské státní příslušníky, údajně nelegálně shromáždili velké množství řeckých a římských pokladů ve středomořském egyptském zálivu Aboukir, než byli zatčeni a jejich nálezy byly získány zpět.

Podle tamního ministerstva vnitra tvořilo potápěčský zátah ne méně než 448 artefaktů, složených z 305 mincí, 53 nedotčených soch a tří hlav, 20 bronzových „kusů“ a 14 bronzových pohárů, 41 seker a 12 kopí. Všechny položky se datují do doby starověku, mezi asi 500 př.nl a 400 nl.

Fotografie předmětů vyjmutých z mořské vody ukázaly, že jsou silně zoxidované.

Jedna ze sošek (ministerstvo vnitra)

Ministerstvo vnitra označilo jednoho z potápěčů za již záznam v trestním rejstříku a uvedlo, že dvojice přiznala svůj úmysl s věcmi obchodovat. "Byly podniknuty právní kroky," uvedlo, aniž by poskytlo jakékoli podrobnosti, ačkoli komentáře na jeho stránkách na sociálních sítích zřejmě odrážely vysokou úroveň sympatií v Egyptě vůči dvěma potápěčům za to, co bylo považováno za jejich iniciativu.

Sochy, sekery, nože a pravoúhlé mince (Ministerstvo vnitra)

Aboukir Bay leží poblíž města Alexandrie a po desetiletí je předmětem rozsáhlých archeologických vykopávek vedených francouzským potápěčem Franckem Goddiem z Evropského institutu podvodní archeologie (IEASM) ve spolupráci s Egyptem Nejvyšší rada pro starožitnosti.

Goddio si původně stanovil za úkol lokalizovat všechna možná archeologická naleziště v západní části delty Nilu, v oblasti o rozloze asi 110 kmXNUMX, kde nejsou žádné orientační body, na které by se dalo odkazovat, a velké množství bahna skrývajícího zbytky a snižující viditelnost pod vodou.

Jeho týmu se v roce 7 podařilo objevit město Thonis-Heracleion 2000 km od pobřeží a pokračoval v odhalování a práci na potopených městech Canopus a Menouthis a Alexandrijském přístavu. Archeologičtí potápěči pokračují ve vykopávkách nedávno objevených vraků, chrámů a přístavů v Aboukir Bay.

