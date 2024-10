Wayne B Brown od Aggressor Adventures vydává první knihu

Velmi úspěšný podnikatel Wayne B Brown oznámil vydání své první knihy, Od hadrů k obohacení: Jak definuji úspěch v podnikání a v životě. Kniha nabízí praktické obchodní rady a osobní anekdoty od autorovy kariéry bývalého zdravotníka letectva a multilokačního vlastníka franšízy Taco Bell až po jeho současné podnikání jako vlastníka/výkonného ředitele Dobrodružství agresora, jeden z předních světových poskytovatelů pětihvězdičkových luxusních pronájmů potápěčských jachet, okružních plaveb po řece, plovoucích resortů a typických chat.

Wayne B Brown je stále vášnivým potápěčem a podvodním fotografem

O knize

Úryvek z předmluvy: „Tato kniha je velmi osobním popisem toho, jak definuji úspěch, co mě motivuje k úspěchu a proč. Jakkoli bych si přál, aby to byl návod krok za krokem k jistému úspěchu, není tomu tak. Místo toho je to sbírka esejů, o kterých doufám, že poskytnou pohled na to, jak rozhodnutí, která jsem učinil v osobním i obchodním životě, přispěla k tomu, čemu říkám obohacení. Nepředpokládám, že byste tuto knihu přečetli na jeden zátah. Doufám, že si ho necháš na stole a sáhneš po něm, až budeš mít pár minut času, a mohl bys použít nový pohled nebo možná nějaké povzbuzení.“

Od hadrů k obohacení: Jak definuji úspěch v podnikání a v životě

Kniha o 210 stranách, Od hadrů k obohacení: Jak definuji úspěch v podnikání a v životě, obsahuje QR kód odkaz na bonusovou sekci, která obsahuje fotografie, videa a rozhovory s autorem Waynem B Brownem.

Limitovaná edice, podepsané a číslované knihy v pevné vazbě budou k dispozici přímo u autora. Část výtěžku z prodeje vázaných kopií v limitované edici půjde ve prospěch Sea of ​​Change, neziskové organizaci založené Waynem B Brownem na podporu celosvětových ochranářských a výzkumných iniciativ. Brožovaná verze je k dispozici u vybraných knihkupců. Brožovaná a digitální verze jsou k dispozici na Amazon.com

