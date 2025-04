Nová kapitola pro HMAS Brisbane

Nová kapitola pro HMAS Brisbane poté, co byla transformována cyklonem Alfred.



Proslulá australská potápěčská lokalita, HMAS Brisbane, byla proměněna mocným vlnobitím z cyklonu Alfred, které odtrhlo přední nástavbu z vraku. Je pozoruhodné, že sekce nyní spočívá dokonale vzpřímeně vedle hlavního trupu. Toto náhodné uspořádání vytvořilo dvě odlišné struktury, které mohou potápěči prozkoumat, spolu s přírodním žlabem, který vytváří atraktivní útočiště pro mořský život.



Tato dramatická přestavba nejen zachovává slavnou minulost válečné lodi bývalého námořnictva, ale přidává do jejího odkazu novou kapitolu. Potápěči nyní zažijí vzrušení z navigace mezi hlavním vrakem a jeho odděleným společníkem, objevování skrytých zákoutí a kvetoucích biotopů, které se rychle staly útočištěm pro mořskou biodiverzitu. Nově vytvořený žlab již přitahuje hejna ryb a dalších mořských živočichů a nabízí živoucí ukázku odolnosti a krásy přírody.

„Cyklon Alfred přidal do již tak vzrušujícího a kuriózního vyprávění o HMAS Brisbane,“ řekl Jonny ze Sunreef. "Jsme prostě uneseni silou oceánu a tím, jak velká část vraku byla přemístěna, je to opravdu neuvěřitelné a nyní je tato událost počasí zvěčněna v příběhu tohoto již slavného vraku."



Steve Hoseck, hlavní strážce jižních mořských parků, Queenslandských parků a Wildlife Service, uvedl, že rangeři o víkendu provedli počáteční inspekci oblíbené potápěčské lokality po cyklonu, která se nachází u Mooloolaby.



"Zatímco většina vraku zůstává ve skvělém stavu a zdá se, že ji Alfred neovlivnil, velká přední část lodi prošla zásadní přeměnou," řekl pan Hoseck.



"Celá část pod předním trychtýřem se oddělila a přemístila na levou stranu lodi - to je úžasná ukázka síly vln a vodních proudů, které byly ve hře během cyklonu."



Pan Hoseck řekl, že Rangers upřednostňují zabezpečení oddělených oblastí, aby se potápění mohlo co nejdříve obnovit.



„Jakmile budou tyto práce dokončeny, otevřeme místo pro řízené externí ponory provozované dvěma místními provozovateli potápění.



„Další prioritou je úplná vnitřní kontrola vraku, aby bylo možné posoudit, zda je zapotřebí další práce, než bude vstup potápěče do vraku považován za bezpečný.



"Toto interní hodnocení je složitá práce, která vyžaduje dobré podmínky na moři a jeho dokončení může trvat několik měsíců. Přístup během této doby bude kvůli bezpečnosti omezen pouze na ponory s průvodcem."



„Multipaprskový průzkum v dubnu nám poskytne indikaci poškození vnějších povrchů a bude porovnán s předchozími průzkumy, abychom určili, zda nedošlo k dalšímu zkroucení nebo deformaci.



„Uvědomujeme si, jak důležitý je bývalýHMAS Brisbane stránka je určena místní potápěčské komunitě a turistickému průmyslu a my jsme odhodláni zajistit, aby byla stránka bezpečná a znovu otevřená, aby návštěvníci mohli co nejdříve zažít její nové kreativní projevy.



"Žádáme lidi, aby se zdržovali dál od místa, dokud to nebude považováno za bezpečné."



"Jakmile byl ex-HMAS Brisbane bude to úžasný ponor s novými zvraty a jedinečnými perspektivami díky tropickému cyklónu Alfred.“



Více informací o Ex-HMAS Brisbane a památkový park je k dispozici na adrese: bývalý HMAS Brisbane Conservation Park.