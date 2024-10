3 Rolexky s odkazy Giddings / Cousteau na prodej

Dvoje hodinky Rolex Submariner, které v současnosti patří podvodnímu kameramanovi a producentovi Al Giddingsovi, a doprovázely ho na 12 z jeho 17 sestupů do Titánský, jít v nadcházejících týdnech pod kladivo – stejně jako další Submariner, který patřil rodině Cousteau.

Sotheby's New York se chystá prodat Giddings' Submariners na začátku prosince a kvůli jejich výjimečnému „záznamu v expozici pod vodou“ se aukční dům domnívá, že jde o „pravděpodobně nejautentičtější nástrojové hodinky, které se objeví na aukci“.

Více než 40 let kariéry Giddings, nyní 87letý, se stal čtyřnásobným držitelem ceny Emmy a pořídil mnoho ikonických podvodních snímků, včetně nezapomenutelného záběru Titánskýluk.

Jeho 1680 'Red' Submariner z doby kolem roku 1976 jsou 40mm automatické hodinky ráže 1570 z nerezové oceli s černým ciferníkem a šroubovacím pouzdrem s vyrytým 'Al Giddings'. Je navržena do hloubky 200 m.

Al Giddings' Red Submariner (Sotheby's)

Americký potápěč byl známý vývojem vlastních inovativních kamer, osvětlení a optických systémů, spolupracoval s National Geographic, BBC a oceánskými průzkumníky jako např. Titánský objevitel Robert Ballard. Poptávka ze strany velkých hollywoodských studií znamenala, že se stal také spojován s filmy o Jamesi Bondovi, včetně Jen pro tvé oči a Nikdy říkat nikdy znovu a James Cameron režíroval klasiky jako např Hlubina, Propast a Titánský.

Stojící na ponorce Alvin, která se potopila na Titanic v roce 1986 (Sotheby's)

Giddings během mise na Titanic, na sobě Rolex Red Submariner (Sotheby's) Natáčení z vrtulníku (Sotheby's)

Sotheby's říká, že na fotografiích Giddingse je vidět, jak nosí hodinky „na natáčení se Seanem Connerym a Kim Bassinger, jak učí Jamese Camerona, jak komunikovat pod vodou, jak vylézá z ponorky ALVIN, která se používá k objevování Titánskýa visící z vrtulníku s kamerou v ruce.“

Bylo také na jeho zápěstí při natáčení dokumentu IMAX Titanic: Treasure Of The Deep v roce 1992, což vedlo k jeho práci s Cameronem.

„Bylo potřeba mít vhodné potápěčské hodinky a tyto hodinky fungovaly bezchybně po všechny ty roky,“ řekl Giddings, „jak pod vodou v různých tlakových prostředích a v různých ponorech: na Titánský, O Andrea Doria, vraky lodí Truk Lagoon, atol Bikini, severní pól, Antarktida. Opravdu neexistovala žádná konkurence; bylo to prostě nejlepší."

Zlatý Rolex

Al Giddings' zlatý Rolex Submariner z doby kolem roku 1984 (Sotheby's)

Další hodinky Giddings nabízené k prodeji jsou ponorka 1680/8 „Nipple Dial“, 18karátový žluto-zlatý Rolex s odpovídajícím náramkem z roku 1984, který je vidět na obrazovce Titánský.

T Walker Lloyd, potápěč, který pracoval pro Rolex, byl Giddingsovým přítelem a zeptal se ho, zda by značka nemohla použít některé z jeho fotografií Dr. Sylvie Earle pro propagační kampaň, když se stala ambasadorkou Rolex. Giddings dokumentoval práci mořského biologa a oceánografa několik let.

Když se Lloyd později zeptal Giddingse, co mu Rolex dluží za snímky, odpověděl, že rád podporuje Earle a její práci. "Uplynul asi měsíc a poštou přišla krabice s nápisem: 'Užijte si to, T Walker Lloyd'," řekl Giddings. "A byl to tento zlatý Rolex." Byl jsem v šoku. Myslím, že v té době byly 10,000 XNUMX $!

Giddings nosil hodinky střídmě, ale v roce 1997, když pracoval jako koproducent a ředitel podvodní fotografie na Titánský, zavázal se, když Cameron cítil, že zlatá Rolexka by vypadala slušně na zápěstí herce Billa Paxtona v jeho roli režiséra Brocka Lovetta.

O měsíce později začal Giddings přemýšlet, co se stalo s jeho hodinkami, a zavolal Cameronovi do kanceláře. "A o týden nebo dva později to přišlo poštou s děkovným dopisem od Foxe," řekl.

Tyto dvě hodinky se prodávají s výběrem podepsaných memorabilií, včetně filmových plakátů, fotografických výtisků Titánský, DVD a kniha. Odhad pro Red Submariner je 20,000 40,000 – 15,400 30,800 USD (30,000 60,000 – 23,000 45,900 GBP) a pro zlatý Rolex 6 XNUMX – XNUMX XNUMX USD (XNUMX XNUMX – XNUMX XNUMX GBP). Ti dva jdou XNUMX. prosince v Sotheby's pod kladivo.Důležité hodinky“prodej.

Ponorka Cousteau

Tento Rolex Submariner kdysi patřil Philippe Cousteau (Dallas Auction Gallery)

Než se hodinky Giddings začnou prodávat, zdá se, že na druhé straně USA v Texasu vzbudí zájem také Rolex Sea-Dweller Submariner z roku 1665, který patřil zesnulému synovi Jacquese Cousteaua Philippe Cousteau. Není to jen proto, že majitel byl sám o sobě známým potápěčem, ale také proto, že jeho otec se podílel na návrhu ponorky.

Philippe Cousteau byl, stejně jako Giddings, kromě mnoha dalších úspěchů také kameraman a specializoval se na otázky životního prostředí. Zemřel v roce 1979 ve věku 38 let, když se jeho létající člun zřítil do řeky Tagus v Portugalsku.

Philippe Cousteau (Earth Echo International)

Hodinky s délkou 610 m byly původně ve vlastnictví Cousteaua a od roku 1973 jsou v držení současného majitele, který je dostal jako dárek k hlubokému ponoru ve Středozemním moři.

Je známý jako model „double red line“ kvůli růžovému odstínu, který je důsledkem skutečnosti, že rané modely nebyly vytištěny s bílým pozadím. Teprve později byly potištěny dvojím potiskem, aby vynikla červená. Vzhledem k tomu, že se jedná o raný model, mají hodinky malý vypouštěcí ventil helia.

Aukční galerie v Dallasu stanovila odhad na 50,000 75,000–38,500 57,400 USD (12 2014–183,750 XNUMX GBP) na hodinky, když se XNUMX. listopadu začnou prodávat. V roce XNUMX se Rolex Sea-Dweller, který patřil Philippe Cousteau, prodal v New Yorku za XNUMX XNUMX $.

