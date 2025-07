10 nejlepších potápěčských počítačů do 500 GBP/650 USD v roce 2025

Potápěčské počítače se vyvinuly z extravagantně drahých a těžkopádných zařízení v elegantní a inteligentní společníky, kteří nově definují bezpečnost a pohodlí pod vodou. První modely, které vznikly v 1980. letech 2025. století, byly často nespolehlivé a nepřesné a také docela velké. Přeneseme se do roku XNUMX a dnešních... potápěčské počítače zobrazují minimálně hloubku, stav dekomprese, rychlost výstupu a informace o směsi plynů v reálném čase! Od té chvíle se věci jen komplikují a jsou napínavější a to vše na kompaktních obrazovkách připevněných k zápěstí… někdy v plné barevné nádheře.

Za zmínku stojí tento seznam nejlepších potápěčské počítače Cena pod 500 liber nás řadí na samý konec trhu s rekreačním potápěním. Většina výrobců nabízí v této cenové relaci více modelů, a proto jsme se snažili pokrýt celé rozpětí a vybrat si z nabídky to nejlepší v jejich specializacích. potápěčské počítače V tomto seznamu jsou ceny pod 500 GBP/650 USD, takže pro klid v duši nemusíte utrácet majlant. A i když si jistě zajistíte klid v duši, kolik toho za své peníze dostanete?

Suunto Zoop Novo – 235 GBP / 300 $

Suunto Zoop Novo jsou klasické hodinky pro začátečníky. potápěčský počítač který si i nadále sklízí chválu za svou spolehlivost a snadné použití. Díky jasně podsvícenému displeji a rozhraní s jedním tlačítkem je ideální pro začínající potápěče nebo jako jednoduchá záloha pro pokročilejší. Přístroj podporuje směsi Nitrox až do 50 %, obsahuje baterii, kterou může vyměnit uživatel, a do paměti si může uložit až 140 ponorů.

Suunto Zoop Novo Potápěčský počítač

I když mu chybí integrace vzduchu a připojení Bluetooth, nabízí naprostou spolehlivost a praktický přístup ke sledování dekomprese. Získáte také jasný vizuální a zvukový indikátor rychlosti výstupu, který je klíčový pro minimalizaci rizika dekompresní choroby. Jednou z funkcí, kterou rekreační potápěči často ignorují, je režim Gauge. Díky tomu je Zoop Novo vhodný pro měření času dna pro technické potápěče.

Pokud hledáte jednoduché a neprůstřelné zařízení, aniž byste museli vynaložit velké náklady, Zoop Novo zůstává v roce 2025 jedním z nejlepších kandidátů.

Klady:

Uživatelsky přívětivý a neprůstřelný

Skvělá základní cena

Režimy Nitrox a Gauge

Nevýhody:

Bez Bluetooth ani bezdrátové integrace

Objemný ve srovnání s hodinkami počítače!

Buřňák stěhovavý – 500 liber / 575 dolarů

Dobře, takže tohle je úplně na horní hranici cenového rozpětí, ale Peregrine je vysoce výkonný, plně barevný... potápěčský počítač Navrženo primárně pro rekreační potápěče, kteří touží po jasnosti, výkonu a možnostech vyzkoušet si technologie. Díky jasnému 2.2palcovému barevnému LCD displeji, vibračním upozorněním, bezdrátovému nabíjení a několika přizpůsobitelným režimům zobrazení je intuitivní a zároveň plné profesionální DNA, kterou byste od Shearwater očekávali.

stěhovavý Potápěčský počítač

Používá algoritmus Bühlmann ZHL-16C s gradientními faktory, což umožňuje pokročilé ladění konzervativnosti, což je v této cenové relaci vzácnost. Podporován je vzduch a nitrox až do 100 %, stejně jako režim nitroxu se třemi plyny. Není to pro začátečníky. potápěčský počítač, ale je ideální pro každého, kdo si chce vyzkoušet techniku začátečníků, aniž by utrácel příliš mnoho peněz. Ponory se zaznamenávají pomocí Shearwater Cloud přes Bluetooth. Není zde žádný kompas ani integrace vzduchu, ale pro většinu potápěčů bez technických znalostí je to přijatelná volba.

Klady:

Brilantní obrazovka a intuitivní rozhraní

Dobíjecí a s podporou Bluetooth

Technicky pokročilý algoritmus pro rekreační použití

Nevýhody:

Bez kompasu ani integrace vzduchu

Docela objemné pro rekreační použití

Garmin Descent G1/G1 Solar – 399 GBP / 549 USD nebo 499 GBP / 649 USD

Chytré hodinky, které si přivydělávají potápěčský počítač, nebo je to naopak? Možnosti Descent G1 spojují GPS, záznam ponorů a funkce pro více sportů v jednom odolném balení. Jsou stvořeny pro akci, Garmin Descent G1 sleduje hloubku, čas, dekompresní stav a povrchové intervaly a navíc slouží také jako váš každodenní fitness tracker.

Garmin Slušný G1 Potápěčský počítač

Oba modely podporují režimy Air, Nitrox, Gauge, Apnoe a CCR. Výdrž baterie se u standardního modelu G25 v režimu ponoru prodlužuje na více než 1 hodin a upgradem na model Solar tuto dobu lze výrazně prodloužit. Displej je jednoduchý monochromatický a ne každému vyhovuje, ale pokud jste dostatečně staří na to, abyste ocenili „retro“ vzhled hodinek Casio, získáte při potápění také bonus v podobě „režimu velkých čísel“. I když se s Descent G1 ne vždy snadno manipuluje, jeho všestrannost je za méně než 500 liber bezkonkurenční.

Klady:

Kombinace fitness + potápění + chytré hodinky

Připojení GPS a Bluetooth

Vynikající pro cestování a sledování povrchu

Nevýhody:

Malá, monochromatická obrazovka

Žádná integrace vzduchu

Suunto D5 – 455 liber / 649 dolarů

Další náramkové hodinky potápěčský počítačSuunto D5 stírá hranici mezi lifestylovým doplňkem a seriózním potápěčským nástrojem. Plnobarevný displej je ostrý, čitelný i na slunci a přizpůsobitelný. Pod vodou D5 podporuje režimy Air, Nitrox, Gauge a Freedive, včetně možnosti přepínání mezi dýchacími směsmi během ponorů. Po ponoru se bezdrátově synchronizuje s telefonem prostřednictvím aplikace Suunto a zaznamenává polohu (i když je třeba poznamenat, že aplikace zaznamenává polohu telefonu, nikoli polohu D5).

Suunto G5 Potápěčský počítač

I když je integrace s vysílačem volitelná (prodává se samostatně), přistává pohodlně i bez něj v rámci rozpočtu. Dobíjecí baterie vydrží na jedno nabití šest až dvanáct ponorů. Díky elegantnímu designu si ho můžete po ponoru vzít na večeři.

Klady:

Plně barevný, náramkový tvar hodinek

Synchronizace s aplikacemi a dobíjení

Stylový a vhodný na cestování

Nevýhody:

Vysílač téměř zdvojnásobuje náklady na integraci s leteckou instalací

Nižší výdrž baterie než u jednodušších modelů

Oceanic Veo 4.0 – 360 GBP / 380 $

Veo 4.0 v sobě spojuje elegantní estetiku s důmyslným myšlením. Díky vysoce kontrastnímu displeji a synchronizaci přes Bluetooth podporuje také dva algoritmy – DSAT a Pelagic Z+ – což vám umožňuje sladit profily s vaším potápěčským partnerem nebo instruktorem. Dvě směsi plynů až do 100% kyslíku z něj činí ideální volbu pro nitroxové potápěče a dokonce i pro mírné potápění.

Oceánský VEO 4

Prostřednictvím aplikace DiverLog+ můžete zaznamenávat a aktualizovat firmware a uživatelsky vyměnitelná baterie vydrží 200–300 ponorů. I když toto potápěčský počítač Nenabízí integraci vzduchu ani kompas, je neuvěřitelně flexibilní pro potápěče s více úrovněmi.

Klady:

Flexibilita duálního algoritmu

Podpora aplikací a změna plynu

Tenký pro speciální náramkové uchycení počítačový

Nevýhody:

Bez integrace vzduchu ani kompasu

Rozhraní se chvíli učí

Cressi Leonardo 2.0 – 210 GBP / 260 $

Jednoduché, cenově dostupné a efektivní. Cressi Leonardo je ideální potápěčský počítač Pro potápěče, kteří dávají přednost praktičnosti před vymoženostmi. Segmentovaný LCD displej od okraje k okraji je jasný a čitelný a má také podsvícení. Pod vodou Leonardo podporuje režimy Air, Nitrox (až 50 %) a Gauge a zároveň umožňuje volitelnou hloubkovou zastávku pro větší šetrnost.

Cressi Leonardo 2 Potápěčský počítač

Cressi používá upravený algoritmus RGBM, který lze přizpůsobit pro „bezpečnostní faktor“. Má také jasné vizuální a zvukové alarmy. Stejně jako většina základních modelů potápěčské počítače V dnešní době má Leonardo rozhraní s jedním tlačítkem a přehledný záznam ponorů. Není zde Bluetooth, GPS ani kompas, ale to se v této cenové relaci neočekává. počítačový jednoduše vyniká jako odolný a snadno použitelný pracant pro nové potápěče nebo jako záložní jednotka.

Klady:

Neuvěřitelně jednoduché rozhraní

Skvělá ostrost obrazovky

Výborná cena

Nevýhody:

Žádné bezdrátové funkce

Omezená sada funkcí

Aqualung i330R – 308 liber / 399 dolarů

i330R nabízí jeden z nejlepších displejů v této cenové relaci: jasný, plně barevný TFT displej, který zůstává viditelný za všech podmínek. Ve vodě podporuje čtyři režimy: Vzduch, Nitrox, Gauge a Freediving. Během ponoru můžete také přepínat až mezi třemi směsmi dýchacích plynů. i330R se dobíjí přes USB a nabízí synchronizaci s aplikací Aqualung DiverLog+ přes Bluetooth.

Aqualung i330R Potápěčský počítač

Díky robustní a praktické konstrukci je tento přístroj oblíbený mezi potápěči ve studené vodě a nočními potápěči, kteří oceňují jasný obraz. Není zde žádná integrace vzduchu ani digitální kompas, ale nabízí více funkcí než mnoho konkurentů. Má také to, co považujeme za nejlepší řemínek na seznamu, o kterém se dostatečně nemluví!

Klady:

Ostrý, plně barevný displej

Dobíjecí a s podporou Bluetooth

Vhodné pro více druhů plynů

Nevýhody:

Bez kompasu ani integrace vzduchu

Méně elegantní než designy ve stylu hodinek

Mares Puck 4 – 240 liber / 350 dolarů

Mares Puck 4 je nejnovějším vývojovým modelem oblíbené řady Puck. Zachovává si jednoduchost ovládání jedním tlačítkem, ale přidává elegantní, vysoce kontrastní maticový displej a modernizovanou vnitřní technologii. Puck 4 podporuje režimy Vzduch, Nitrox (až 99 %) a Gauge s možností hlubokých zastávek a přepínáním mezi různými plyny.

Mares Puck 4 Potápěčský počítač

Novinkou u Puck 4 je připojení Bluetooth, které umožňuje synchronizaci ponorů prostřednictvím aplikace Mares, takže už žádné hraní si s kabely. Rozvržení je čisté, snadno čitelné i za špatné viditelnosti a navržené pro dlouhou životnost. Uživatelsky vyměnitelná baterie má také solidní životnost 100 ponorů. A i když se nejedná o módní prvek, je to solidní, funkční a spolehlivý potápěčský nástroj, který je v této cenové relaci těžké překonat.

Klady:

Synchronizace záznamů ponorů přes Bluetooth

Dlouhá výdrž baterie (vyměnitelná uživatelem)

Jednoduché, robustní a efektivní

Nevýhody:

Bez integrace vzduchu ani kompasu

Není z té party nejhezčí

SEAC obrazovka – 265 GBP / 335 USD

SEAC Screen je moderní a nenápadný potápěčský počítač navržen s ohledem na snadnou čitelnost a jednoduchost. Jeho široký obdélníkový LCD displej nabízí vysoce kontrastní rozvržení, které usnadňuje vstřebávání dat o ponoru na první pohled. Je také podsvícený, což je užitečné pro potápění za nízké viditelnosti nebo v noci. Navíc má osvěžující moderní vzhled. počítačovýJakmile se dostanete do vody, obrazovka podporuje režimy Air, Nitrox (až 99 %) a Gauge a zahrnuje vizuální a zvukové alarmy pro hloubku, rychlost výstupu a dekompresní zastávky.

Obrazovka SEAC Potápěčský počítač

Nenajdete zde integraci s přívodem vzduchu ani Bluetooth, ale uživatelsky vyměnitelná baterie je příjemným detailem a průměrnému potápěči slibuje až tři roky používání. Rozhraní se ovládá dvěma tlačítky na přední straně, což umožňuje snadné ovládání i v silných rukavicích ve studené vodě.

Klady:

Velký, ultra jasný displej

Dobře navrženo pro potápěče ve studené vodě

Snadno použitelné rozhraní

Nevýhody:

Žádná aplikace ani bezdrátové připojení

Samostatný USB kabel není součástí balení

Scubapro Aladin A2 – 400 GBP / 480 $

Hodinky Scubapro Aladin A2, navržené pro potápěče, kteří chtějí kompaktní výkon, v sobě spojují seriózní funkce v elegantním formátu náramkových hodinek. Podporují potápěčské měření, měření apnoe, trimix, boční montáž a CCR, díky čemuž jsou neuvěřitelně všestranné. Bodový displej je ostrý a jasný a uživatelské rozhraní je intuitivní, jakmile se s jeho rozvržením seznámíte.

Scubapro Aladin A2 Potápěčský počítač

Zahrnuje 3D kompenzaci náklonu digitální kompas, což je v této cenové relaci vzácné, a i když je integrace s přístrojem pro vzduch možná, vyžaduje volitelný vysílač. Když už mluvíme o integraci, je také kompatibilní s pásem Scubapro HRM pro měření tepové frekvence a teploty kůže. A2 je také vybaven technologií Bluetooth pro snadnou synchronizaci s aplikací LogTRAK od Scubapro. Technickí potápěči by mohli chtít více možností přizpůsobení, ale pro seriózní rekreační a sportovní potápěče je Aladin A2 ideální volbou.

Klady:

Vestavěný kompas a připojení Bluetooth

Více režimů ponoru a freedivingu

Elegantní a kompaktní tvar náramkových hodinek

Nevýhody:

Pro větší integraci je potřeba více vysílačů

Strmější křivka učení pro nové uživatele

Shrnutí – Výjimečné tipy

Celkově nejlepší Potápěčský počítačScubapro Aladin A2 – nabitý potápěčskými funkcemi za solidní rozpočet

Nejlepší hodnota Potápěčský počítačMares Puck Pro – odolný, jednoduchý a připravený pro studenty

Nejlepší Potápěčský počítač pro zkušené potápěčeBuřňák stěhovavý – plně barevný, dobře uspořádaný displej a technologicky vyspělá ostrost

Nejlepší crossover Potápěčský počítač: Garmin Descent G1/G1 Solar – chytré hodinky se setkávají potápěčský počítač, originální oblečení pro každodenní nošení se solidní funkčností při potápění

Závěrečné slovo o potápěčských počítačích

váš potápěčský počítač by mělo odrážet váš styl potápění, nejen váš rozpočet. Ať už chcete spolehlivou a nenáročnou variantu, moderní technologii se všemi vymoženostmi, nebo zařízení pro každodenní nošení, deset výše uvedených modelů nabízí spolehlivou bezpečnost a funkčnost, aniž by překročilo cenu 500 liber.

Samozřejmě, že potápěčské počítače Neřídí ponor za vás, pouze vám sdělují fakta. I jako rekreační potápěč jsou to nástroje, a proto byste již měli rozumět základům tlaku, vztlaku a dekomprese, abyste z nich vytěžili maximum. Jakmile si osvojíte základy instrukcí, můžete si s jistotou nastavit nitroxovou směs, potápět se k útesům nebo se pohybovat kolem vraků. potápěčský počítač provede sledování za vás.

A pamatujte… pokud jste se nenaučili, jak ho používat, váš potápěčský počítač je to vlastně vůbec k ničemu, obzvlášť když se do hry dostanou ty informativní alarmy a blikající čísla. Vždy si přečtěte manuál a pokud jste ho delší dobu nepoužívali, krátce si ho osvěžte.

Často kladené otázky – Nákup potápěčského počítače do 500 liber

1. Potřebuji na svém zařízení Bluetooth? potápěčský počítač Nebo je USB v pořádku?

Bluetooth nabízí bezdrátovou synchronizaci s telefony, což je super pohodlné. Synchronizace přes USB ale funguje také dobře a téměř vždy šetří náklady.

2. Vyplatí se integrace vzduchu?

Připojení k lahvi poskytuje informace o tlaku plynu v reálném čase, což je skvělé zejména pro technické ponory. Pro rekreační potápěče je však konzolový samonabíjecí přístroj obvykle více než dostačující.

3. Jak důležitý je typ algoritmu (např. Bühlmann vs. DSAT)?

Otázka za milion dolarů. Konzervativní modely (jako DSAT) se spíše přiklánějí k bezpečnosti, tj. kratším NDL a menšímu času strávenému v hloubce při opakovaných ponorech. Algoritmy založené na Bühlmannově modelu a přizpůsobitelné algoritmy (Buhlmann GF) obvykle nabízejí delší NDL v základu a umožňují vám odtud ladit konzervativnost. Volba skutečně závisí na tom, jak liberální nebo opatrné se chcete potápět a jakou úroveň kontroly od svého modelu očekáváte. potápěčský počítač.