Výrobce ozubených kol DynamicNord vstupuje na britský trh

Nestává se tak často, že by nová značka potápěčského vybavení přišla na scénu s kompletní produktovou řadou, ale právě to je to, co sídlí v Německu DynamicNord udělal, když oznámil svou přítomnost a předvedl svůj sortiment na výstavě BOOT v Düsseldorfu na začátku roku 2023. Nyní progresivní inovativní společnost proniká na britský trh.

DynamicNord je možná „nová“ značka, která vznikla na základě prvotního nápadu v roce 2018, ale lidé, kteří za ní stojí – v čele s generálním ředitelem Martinem Kuschem – mají doslova desítky let zkušeností s výrobou potápěčského vybavení, protože se dříve podíleli na několika stávajících hlavních hráčích. . Existuje zde tedy solidní dědictví, ale zároveň přinášejí nový pohled na potápěčský trh a věnují se vytváření značky a produktů, které jsou esteticky příjemné, funkční a odolné, ale také udržitelné a šetrné k životnímu prostředí.

DynamicNord má své sídlo v bavorském městě Bruckmuhl poblíž Rosenheimu na jihu Německa. Kromě managementu v ní sídlí oddělení výzkumu a vývoje, marketingu, obchodu a logistiky, dále všechny administrativní divize a vlastní komplexní servisní středisko.

DynamicNord nabízí celou řadu potápěčského vybavení

Německé výrobky obecně byly po léta chváleny pro svou kvalitu konstrukce, vynalézavost a styl – stačí se podívat na značky motorových vozidel jako Mercedes Benz, Audi a BMW, které si na této image vybudovaly svou pověst – a DynamicNord toho těží se všemi jeho potápěčského vybavení navrženého a zkonstruovaného přímo v zemi.

Německý výzkumný a vývojový tým vyvíjí produkty založené na hlubokém porozumění potřebám a přáním potápěčů v rámci poslání „Inovace – Důvěryhodnost – Funkčnost“ – tj. každá inovace musí být důvěryhodná, a aby byla důvěryhodná, musí být funkční.

Jak již bylo zmíněno, DynamicNord přišel na trh s kompletní řadou produktů od regulátory, potápěčské počítače, BCD, neopreny, chrániče proti vyrážce, masky, šnorchly a ploutve až po suchý oblek, tašky, potápěčské hodinky a další příslušenství. Společnost také nabízí kompletní technickou potápěčskou a freedivingovou/spearfishingovou šňůru a také řadu plavek.

DynamicNord nabízí několik barevných provedení v řadách

Ve společnosti DynamicNord celý tým každý den pracuje na snížení dopadu na životní prostředí ve všech výrobních procesech a po celou dobu životnosti produktu.

Suroviny, výrobní metody a místa jsou vybírány velmi pečlivě. Při výběru svých dodavatelů tým dbá na plnou automatizaci, která má za následek nižší spotřebu elektřiny a vody a 80 % všech produktů je vyráběno v Evropě.

DynamicNord nabízí různé možnosti vztlaku, od bunda-styl BCD ke křídlům

DynamicNord již recykluje všechny své plastové a skleněné části masky, vložky kapsy ploutve jsou vyrobeny z odpadu PP a TPR a závěsné háky jsou vyrobeny z odpadu PC.

Společnost také podporuje řadu organizací na ochranu životního prostředí, jako jsou ElasmOcean a CRAM, a také projekty na ochranu životního prostředí, které provozuje Katalánská federace potápění.

Pozn.: Tým DynamicNord na veletrhu představí celý svůj sortiment GO potápěčská show v NAEC Stoneleigh ve dnech 1.–2. března 2025.