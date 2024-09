'Devastated': Go Dive jde pomalu

Obchod Go Dive Scuba Store v Derby se po 32 letech zavírá kvůli obtížným obchodním podmínkám – ale má v plánu pokusit se během příštího měsíce prodat zlevněné vybavení a ocenit stávající školení a servis, než zavře své brány nadobro.

Instruktor potápění Mark Hudson založil Go Dive v centru Derby v roce 1992, aby podpořil již zavedenou výcvikovou školu PADI.

Podnik se několikrát přestěhoval, v roce 2008 se usadil ve svém současném prostorném showroomu Nottingham Road a jako jeden z největších britských potápěčských obchodů pravidelně vystupuje mezi Potápěč Vítězové maloobchodních cen. Bylo také připojeno k aktivnímu potápěčskému klubu.

V roce 2018 bylo navázáno nové partnerství mezi Mark & ​​Alison James a vedoucím obchodu Jamesem Parsonsem, který do společnosti nastoupil v roce 2003, když převzali vlastnictví a provoz obchodu, online prodej a školení. Jamesové jsou také řediteli komerčních potápěčských společností MSDS Marine a MSDS Heritage.

"Jsme zdrceni, že to došlo až sem," uvedli majitelé o uzavření v vysvětlujícím prohlášení na webu Go Dive. Rozhodli se uspořádat od nynějška až do 6. října ukončovací výprodej, přičemž zákazníci byli požádáni o použití kódu GODIVE40 pro 40% slevy na produkty.

Také doufají, že dokončí již rezervované kurzy a servis vybavení a budou i nadále poskytovat vzduchové náplně, i když jsou zákazníci varováni, aby si zkontrolovali otevírací dobu.

„Potápění ve Spojeném království se změnilo“

„Go Dive je součástí britské potápěčské scény již více než 30 let, ale pro nás je prostě neudržitelné pokračovat,“ říkají majitelé. „Potápění ve Spojeném království se za tu dobu značně změnilo a my jsme tam byli pro vrcholy i propadáky… chápeme, že je to drahý koníček v době, kdy lidé nemají disponibilní příjem ani luxus času, který by mu mohli věnovat… “

„Brexit a poté Covid zaznamenaly obrovskou ztrátu nejen příjmů, ale i zákazníků, protože lidé se nedokázali vrátit k potápění ani po ukončení blokování.

„Krátce po Covidu vedla ukrajinská válka ke krizi životních nákladů a obrovským účtům za energii, což vše mělo zničující dopad. Dlouho jsme podnikali a podporovali ho, ale bohužel to nemůže trvat věčně.

„Facebook Marketplace a eBay nepochybně hrají roli, ale rychlost, s jakou lidé přestali kupovat nové vybavení, na nás měla obrovský dopad. Zaznamenali jsme raketový nárůst servisu použitého vybavení, ale tento příjem sám o sobě nestačí k udržení obchodu s velkým sortimentem vybavení, které si potápěči mohou prohlížet a zkoušet.“

Tým Go Dive říká, že pomohl podpořit menší potápěčské obchody a kapitány potápěčských lodí a doufá, že v tom budou britskí potápěči pokračovat. „Pokud se nemůžete naplnit vzduchem, nemůžete se potápět; pokud nemůžete dostat potápěčský člun, pak je mnohem těžší dostat se k vraku.

„Opravdu bychom rádi povzbudili každého, aby využil váš místní potápěčský obchod a potápěl se s místním kapitánem, nebo, pokud nebudeme opatrní, žádné potápění ve Spojeném království v budoucnu nebude.“

