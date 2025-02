StingBlade sbírá ostny z medúz

at 9: 20 am

StingBlade je nový škrabací nástroj určený k léčbě zhouby života některých potápěčů – žihadla medúzou.

Pokud se bodne do exponované oblasti masa, instinktivně se ho dotknete nebo si ho třete rukama, jednoduše zatlačíte žihadla, která se již zachytila ​​do kůže, dále do těla, čímž se uvolní a zaženou toxiny také dovnitř, říká výrobce.

Společnost také odmítá zažité myšlenky použití octa nebo moči jako nouzové léčby. Místo toho říká, že jeho nástroj lze aplikovat na cílené oblasti, aby neutralizoval mikrohroty, odstranil je dříve, než je lze aktivovat, a zabrání sekundárnímu bodání a bolesti.

Jakmile to bude možné, může být postižená oblast ponořena do horké vody nebo do studené slané vody, pokud ta není k dispozici – nikdy však do studené sladké vody, která uvolní více toxinů, říká StingBlade.

Tento produkt je nápadem Marka Dyera, který patří do rodiny výrobců čepelí, kteří přišli s holicími strojky Bonded Edge od Wilkinson Sword. Vyrábí se udržitelným způsobem pomocí regenerovaných rybářských sítí a je vyvážený pro neutrální vztlak.

Základní škrabka StingBlade Personal v zelené barvě stojí 30 liber a uživatel ji může nosit, kamkoli ji potřebuje, zatímco červená verze Super Blade Professional za 55 liber je určena pro „detailnější ošetření“ na pláži nebo při potápění. centrum.

Výměnný titanový mechanismus čepelí umožňuje výměnu čepelí pro zachování jejich ostré přesnosti. StingBlade je britské výroby a lze jej zakoupit u výrobce webových stránkách nebo Amazon.

Také na Divernetu: 5 DRUHŮ MEDZY, KTERÉ MŮŽETE VIDĚT ČASTEJŠÍ V OTEPLUJÍCÍCH SE MOŘI UK, VYŘEŠENO: HÁDANKA „ŽÍHAVÉ VODY“., JEDOVATÉ STVORY V POHYBU