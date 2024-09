DeeperBlue se dostává do triček

DeeperBlue.com, known until now as a freediving and scuba digitální media outlet, has branched out with a range of eco-friendly topside clothing aimed at both types of diver and ocean advocates generally.

Říká, že řada „ztělesňuje poslání značky inspirovat, vzdělávat a informovat potápěčskou komunitu a zároveň podporovat ochranu oceánů a odpovědný život“.

Zahrnuty jsou různé pánské a dámské trička, svetry, svetry, mikiny s kapucí a doplňky inspirované oceánem a potápěním, vyrobené ve spolupráci s udržitelným výrobcem Teemill.

Každý kus oblečení je údajně vyroben z certifikované organické bavlny v továrně na energii z obnovitelných zdrojů, která je přepravována do celého světa s použitím obalů bez plastů.

Výrobní proces společnosti Teemill je navržen tak, aby minimalizoval odpad, říká DeeperBlue, přičemž každý kus oblečení je potištěn na vyžádání, aby se eliminovala nadprodukce a zbytečný dopad na životní prostředí.

Výrobce pracuje na modelu cirkulární ekonomiky, který umožňuje, aby se staré položky vracely a recyklovaly na nové produkty, než aby skončily na skládkách.

„Náš výrobní proces je součástí našeho závazku k udržitelnosti,“ říká zakladatel DeeperBlue Stephan Whelan. „Výběrem organických materiálů a papírových obalů při současném využívání obnovitelné energie snižujeme naši uhlíkovou stopu, bráníme plastům mimo naše oceány a jsme v potápěčské komunitě příkladem.“

K dispozici je 12 standardních vzorů triček, z nichž každý je k dispozici v řadě barev a šesti velikostech od XS po 2XL s cenou 27 GBP za kus.

There are also 12 outsize Ts at £33 and six jumpers at £43; 12 hoodies at £48 and six sweatshirts at £43, along with sweatpants (£35) and shorts (£30). Branded accessories include tote tašky (£12), logbook (£15) and a baseball cap (£27). Prohlédněte si sortiment zde.

