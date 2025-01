Lov vraků – se zadrženým dechem

Freediving instruktor Marcus Greatwood se vrací do GO potápěčská show v březnu spolu s týmem NoTanx a bude dělat prezentaci o lovu vraků při freedivingu, stejně jako během víkendu povede workshopy na zadržení dechu a bude předsedat Zero2Hero Freediving Challenge.

Marcus sídlící ve Spojeném království vyučuje freediving, vede lidi na výjimečná místa a zachycuje jejich krásu prostřednictvím fotografování od roku 1999. Jeho posláním vždy bylo sdílet zázraky oceánů s co největším počtem lidí.



Po letech soutěžního freedivingu – kde vytvořil tři národní rekordy a čtyři roky reprezentoval britský tým – Marcus přešel k trénování elitních freedivers. Pod jeho vedením dosáhli sportovci pěti světových rekordů a více než 24 národních rekordů.



Od roku 2011 se Marcus zaměřuje na zkoumání vzdálených a náročných prostředí a od roku 2016 se specializuje na extrémní potápění. Dokumentování těchto neuvěřitelných míst prostřednictvím fotografování se stal nedílnou součástí jeho dobrodružství.



Tyto expedice přinášely nové výzvy a vedly k vývoji inovativních technologií a konceptů, přičemž bezpečnost byla vždy nejvyšší prioritou.

Průzkum vraku se zadržením dechu

Průzkum vraků na jeden nádech byl prominentní součástí zaměření jeho týmu a umožnil lidem, aby byli na vraku bezpečně co nejdéle a byli cílem. Toto je téma pro jeho prezentaci na výstavě Tech Stage.

Zero2Hero Freediving Challenge

Jedno Soutěž NoTanx Zero2Hero, zaměřené na začínající freedivery, podstoupí prvních 12 kandidátů výcvik s Marcusem a týmem NoTanx v Londýně koncem února. Poté bude pět vybraných finalistů soutěžit na GO Diving Show během březnového víkendu, včetně statického apnoe v bazénu, aby našli celkového vítěze, který získá týdenní výlet do Marsa Shagra Eco-Village, s dvorem Oonasdivers. Klikněte zde zaregistrovat se a získat tak šanci soutěžit.



Lov vraků - se zadrženým dechem 2

GO Diving Show

GO Diving Show – jediná spotřebitelská potápěčská a cestovatelská show ve Spojeném království – se vrací do NAEC Stoneleigh 1.–2. března 2025, právě včas na zahájení nové sezóny, a slibuje víkend plný interaktivního, vzdělávacího, inspirativního a zábavného obsahu.

Stejně jako hlavní scénu – tentokrát v čele s televizní hvězdou, autorem a dobrodruhem Stevem Backshallem, který se po několika letech vítá na GO Diving Show, spolu s NEEMO Aquanautem vycvičeným NASA a vedoucím vědeckého výzkumu v DEEP Dawn. Kernagis, kolega televizní moderátor, autor a věčný oblíbenec Monty Halls a dynamické duo průzkumníků Rannva Joermundsson a Maria Bollerup, kteří budou mluvit o jejich nedávné expedici Buteng v Indonésii – jsou zde opět vyhrazené etapy pro britské potápění, technické potápění, podvodní fotografie a inspirativní příběhy.

Spolu s etapami je k dispozici řada interaktivních prvků – stále populárnější jeskyně, obří bazén pro potápění, pohlcující potápěčský vrak s technologií virtuální reality, workshopy se zadrženým dechem a nácviky a – novinka pro rok 2025 – vaše šance vyzkoušet si mapování vraků s Nautical Archeology Society a jejich „ztroskotání“ – to vše roztroušeno mezi stále se rozrůstající řadou stánků od turistických tabulí, výrobců, výcvik agentury, resorty, liveaboardy, potápěčská centra, maloobchodníci a mnoho dalšího.

