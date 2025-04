Slovo na útesu

Nová rozhlasová show v Cairns přináší Velký bariérový útes celosvětovému publiku

Cairns, QLD – Na Cairns FM89.1 se objevuje zbrusu nový rozhlasový pořad, který prostřednictvím zábavných a poučných rozhovorů o námořní vědě přináší divy Velkého bariérového útesu celosvětovému publiku.



Slovo na útesu, pořádané zkušenými útesovými průvodci a námořními pedagogy Tanya Murphyová si Brett Goodban, vysílá živě každý pátek v 10:XNUMX queenslandského času on Cairns FM 89.1 and streams to a global audience on-line at cairnsfm891.org.au. Every episode is also recorded and uploaded to Spotify, Apple Podcasts, Youtube and all other major streaming platforms.

Mezi nimi Tanya a Brett zaznamenali více než 20,000 XNUMX XNUMX ponorů a přes 30 let práce na Velkém bariérovém útesu. Nyní berou posluchače na hluboký ponor do nejzvučnějších tvorů na útesu, do podivné a úžasné vědy, odborných potápěčských tipů, aktuálních informací o počasí a zdraví útesů a nejnovější informace o tom, jak můžeme všichni pomoci chránit tento přírodní zázrak.



„Naším posláním je učinit námořní vědu dostupnou, zábavnou a poutavou,“ řekla Tanya.



„Ať už jste místní, turista, potápěč nebo někdo, kdo prostě miluje oceán, z každé epizody si něco odnesete – a navíc se cestou zasmějete!“



Každý týden se duo připojuje přední vědci, odborníci na útesy, držitelé domorodých znalostí a ochránci přírody prozkoumat, co se skutečně děje pod vlnami – na útesu i mimo něj.



Posluchači jsou povzbuzováni pište otázky během živého vysílání na 0437 835 937 a být součástí konverzace.

„Vzhledem ke všem výzvám, kterým útes čelí, od klimatických změn po znečištění vody a plastové zbytky, je důležitější než kdy jindy, aby byli lidé informováni, inspirováni a propojeni s tímto neuvěřitelným ekosystémem,“ řekl Brett Goodban.



"A když to dokážeme a přitom se smát a vyprávět skvělé příběhy - proč ne?"



Nenechte si ujít Slovo na útesu, Fridays at 10am on Cairns FM89.1 or on-line at cairnsfm89