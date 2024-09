Co, žádná stíhací loď? Základní bezpečnostní opatření

V červenci pár přežil dlouhé odloučení lodi v Mexickém zálivu, jak bylo v té době hlášeno Divernet. Jeden klíčový aspekt incidentu zůstává nevysvětlen, jak nedávno napsal JOHN BANTIN pro americký zpravodaj Spodní proud

In Spodní proudV srpnovém vydání jsme vyprávěli trýznivou zprávu Kim a Nathana Makerových, manželů z Oklahomy, kteří přežili 39 hodin na moři poté, co byli odděleni od jejich potápěčského živého mv. Hodit, kterou provozuje Texas Caribbean Charters.

Byli zachráněni bdělostí americké pobřežní stráže díky Tvůrcům, kteří nesli funkční střemhlavá světla, která používali k signalizaci pátrající posádky vrtulníku.

Poté, co byli odděleni od sloganu jejich člunu, když mezi ostatními potápěči nastal zmatek během náhlé bouře a ztráty viditelnosti hladiny na rozbouřeném moři, proud je smetl pryč z lodi. Posádka je ztratila z dohledu.

O incidentu jsme nebyli schopni diskutovat s nikým, kdo by o incidentu věděl z první ruky. Snažili jsme se kontaktovat tvůrce, ale nedostali jsme žádnou odpověď. Pokoušeli jsme se oslovit lidi na výletě, ale neúspěšně.

Kim & Nathan Maker (Charles Owen)

Nikdo z Texas Caribbean Charters nám neodpověděl. A nenašli jsme žádnou zprávu, která by odkazovala na Hodit jménem. Viděli jsme však, že se část incidentu odehrávala ve vodách pod ní Hodit ve videu GoPro jeden z jejích potápěčů pořídil a zveřejněné na internetu. Přízrak soudních sporů snad všechny umlčí.

A co pronásledovací člun?

Auto Hodit má stíhací člun, ale žádný z příběhů, které jsme četli, nepojednává o jeho nasazení. Bylo to provozuschopné? Znemožnilo použití počasí? Bylo to ve vodě s posádkou, která dohlížela na potápěče, když se vynořovali? Bylo nasazeno poté, co byli na dálku spatřeni unášení potápěči, ale posádka kvůli počasí a volnému moři neviděla?

Četli jsme, že Hodit prohledali oblast, ale neviděli jsme žádný popis jejích aktivit.

Na celém světě je běžné, že na palubách živých plavidel je druhý člun ve vodě, který hlídá potápěče, kteří plavou daleko od mateřského člunu na otevřeném oceánu nebo mají potíže se dostat zpět. Kupodivu se zdá, že liveaboardy ve vodách USA a Karibiku toto zjevné bezpečnostní opatření ignorují.

Lodě velké jako Hodit nejsou snadno ovladatelné v proudech a na volném moři a nikdy by neměly zapínat vrtule, když jsou potápěči ve vodě. Ostražitý člen posádky v pronásledovací lodi připravený vyzvednout potápěče je nezbytný pro bezpečnost potápěče.

The Makers krátce před vyzvednutím (Pobřežní stráž USA)

Auto hodit, však neuspěl. Jak Kim Maker oznámila oklahomské Channel 9 TV: „Vůbec nevidíme loď, ale celou dobu jsme si mysleli, že pošlou člun, pošlou člun, ale měli nějaké různé okolnosti na lodi.

"Je těžké o tom mluvit." Nebyli jsme tam, takže dostáváme různé zprávy od různých lidí. Nikdy ten člun neposlali."

Nikdy neposlali člun? Nesvědomitý. Bylo to v rozkladu? Kapitán odmítl? „Nikdo by to neřídil kvůli rozbouřenému moři? Ztratili směr Tvůrců?

Je to něco, co si všichni zasloužíme vědět. V našem článku o chybách potápěčů v aktuálním vydání Spodní proud, vysvětlujeme, že otevřená diskuse o chybách je nezbytná k tomu, abychom pomohli ostatním vyhnout se stejným chybám. Proto si všichni zasloužíme znát celý příběh Hoditodpověď na své chybějící potápěče.

Až se dozvíme více, ozveme se znovu. Pokud jste byli na palubě Hodit nebo znáte někoho, kdo byl, kontaktujte nás prosím na adrese Spodní proud.

Spodní proud, americká nezisková organizace, vydává měsíční zpravodaj bez reklam, který je pouze předplatitelský od 1975.

Také na Divernetu: POTÁPĚCÍ SVĚTLA UŠETŘENÝ PÁR NA 38 HR DRIFT, 18 HODINOVÝ DRIFT POTÁPĚČŮ – JAKÉ TO BYLO?, ŠESTIHODINOVÁ POTÁPĚČI ŽÁDALI O ZAPLATENÍ, POTÁPĚČ PO ODDĚLENÍ VYDRŽÍ SEDMI HODINOVÝ DRIFT