Zakladatel VIZ Marco Bordieri hovoří o podvodním mapování na GO Diving Show ANZ

at 9: 46 am

Marco Bordieri je zakladatelem VIZ – Sydney Diving Visibility Reports, největší australské komunity pro nadšence do mořského světa, která se nyní pyšní 18,000 XNUMX členy. Na hlavním pódiu bude hovořit o podvodním průzkumu a mapování pomocí zařízení a dovedností spotřebitelské úrovně. GO Diving Show ANZ v září v Sydney.

Marco se před deseti lety přestěhoval z Milána do Sydney a v deníku měl za sebou 30 ponorů za 30 let a nikdy si nepamatoval, kterým směrem má být lahev při jejím nastavování natočena.

Sydney však poskytlo Marcovi ideální prostředí k oživení jeho lásky k potápění: bohatý mořský život, snadno dostupná místa pro potápění a svoboda objevovat dle jeho představ. Potápění zde však také představovalo výzvy – nepředvídatelnou viditelnost, nedostatek podvodních map a vlny na pobřeží, které mohly podmínky učinit nebezpečnými.

Marco, odhodlaný zpřístupnit podvodní svět Sydney, byl průkopníkem iniciativ, jako je budování sítě potápěčských reportérů, vývoj techniky pro vytváření podvodních map a vytváření týdenních předpovědí pro potápění.

Díky tomuto úsilí se potápění v Sydney stalo bezpečnějším, dostupnějším a méně elitářským.

VIZ je víc než jen facebooková skupina, je to filantropická iniciativa potápěčů pro potápěče. Její vizí je být uznávána jako přední příklad místní komunity pro podvodní nadšence a vytvářet vlastní zdroje zaměřené na bezpečnost, zábavu, znalosti a udržitelnost.

VIZ věří v nápady z komunitních zdrojů a zapojení pro bono fondů k jejich realizaci – nemá bohaté sponzory, neshromažďuje dary ani granty.

Komunita inspirovala k nápadům a vyvinula bezplatné služby – přesné podvodní mapy, předpovědi počasí pro potápěčské lokality, občanskou vědu, informační centrum, týdenní segment v rádiu ABC, spolupráci a osvětu pro akademickou obec, průmysl a vládu.

Zakladatel společnosti VIZ Marco Bordieri hovoří na potápěčské show GO Diving Show ANZ 2 o podvodním mapování

GO Diving Show ANZ

Tato každoroční akce, která se letos koná 6 7-září na Výstaviště v Sydney v olympijském parku, je zaměřena na předvedení toho nejlepšího z našeho podmořského světa všem od surových nováčků, kteří buď uvažují o potápění, nebo dokončili základní kurzy, až po pokročilé potápěče, až po technické potápěče a veterány CCR. potápěči.

Existuje řada scén – hlavní scéna, hlavní scéna Fotografie Pódium, pódium Austrálie/Nového Zélandu, pódium Inspiration a pódium Tech – které budou hostit desítky řečníků z celého světa a také řadu interaktivních prvků pro mladé i staré, od VR potápění, demonstračního bazénu, bazénu pro zkušební ponory a mnoha dalších.

Kolem pódií a prvků bude široká škála vystavovatelů, od turistických sdružení a touroperátorů po resorty, liveaboardy, výcvik agentury, maloobchodníci, výrobci a ochranářské organizace.

Pořiďte si vstupenky hned teď!

Vstupenky na GO Diving Show ANZ jsou již v prodeji a můžete využít Nabídka pro ranní ptáčata 2 za cenu 1 do 9. září – vy a váš kamarád/kamarád/partner/manželka nás můžete navštívit pouze $12a děti do 16 let mají vstup zdarma, takže je to ideální rodinný výlet. Na místě je dostatek parkovacích míst a místo konání je snadno dostupné díky široké nabídce dopravy, takže si termíny zapište do diáře a připravte se na epický víkend oslavující všechny formy potápění.