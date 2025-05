Trump omilostnil potápěče odsouzené po vypuštění žraloka

Americký prezident Donald Trump vyjádřil podporu oceánskému prostředí tím, že udělil prezidentskou milost dvěma floridským potápěčům, kteří lovili žraloky a byli usvědčeni z krádeže poté, co v roce 2020 zveřejnili úlovky rybáře z dlouhých lovných šňůr.

Díky milosti byly mužům vymazány trestní rejstříky v případě, který jejich právníci označili za „překročení pravomocí vlády“.

John R. Moore, kapitán charterové lodi pro potápění se žraloky, a člen posádky Tanner Mansell byli porotou okresního soudu v jižním West Palm Beach shledáni vinnými z krádeže komerčního rybářského vybavení. Divernet hlášeny koncem roku 2022.

Kapitán Moore byl podvodní fotograf, freediver a bývalý komerční rybář, zatímco Mansell se popisoval jako profesionální potápěč zaměřený na lov žraloků a kameraman.

Poté, co se Mansell dozvěděl zprávu o zrušení rozsudku, řekl Palm Beach Post že jeho a Mooreovy činy byly dobře míněny, a o prezidentu Trumpovi řekl: „Ať už lidé věří v jeho politiku, nebo ne, rozhodl se mi omilostnit – někoho, komu hluboce záleží na životním prostředí a vždycky chtěl jen pomoci. Nemůžu si pomoct, ale cítím nesmírnou vděčnost.“

Omilostněn: Potápěč žraloků Tanner Mansell

Oranžová bóje

Potápěči mířili k druhému místu pro ponor toho dne u Jupiterova zálivu, když narazili na oranžovou bóji. Řekli svým šesti platícím hostům, mezi nimiž byl i policejní šéf na dovolené s rodinou, že to označuje nelegálně opuštěnou dlouhou lovnou šňůru, která představuje hrozbu pro žraloky, které přijeli pod vodou vidět.

Během následujících tří hodin celá skupina pracovala na vytažení téměř 5 km monofilního vlasce, háčků, závaží a bóje, přičemž vypustila 19 žraloků tygřích, citronových, kladivounů, hedvábných a karibských žraloků a také státem chráněného kanice obrovského.

Moore později zavolal státním strážcům divoké zvěře, aby nahlásil nalezení dlouhé lovné šňůry, a dvojice se usmívala do kamer, když vytahovala rybářské vybavení na dok v Jupiteru. Incident se poté stal široce medializovaným a byly sdíleny záběry ze záchranné operace žraloka. on-line.

John Moore pracuje na osvobození žraloka (Ministerstvo spravedlnosti USA)

Státní zástupci americké prokuratury později uvedli, že to, co potápěči odnesli, nebylo vybavení duchů, ale majetek rybáře z Fort Pierce Richarda Osburna, který měl licenci od Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) pro lov žraloků ve federálních vodách.

Kapitán lodi Scott Taylor zavolal NOAA, aby prosazoval trestní vyšetřování, s tvrzením, že jeho loď je jednou z pouhých pěti na světě, které mají povoleno lovit určité druhy žraloků pro výzkum.

Fotografie a videozáznamy z operace záchrany žraloků pořízené hosty byly mezi důkazy použitými proti Moorovi a Mansellovi u soudu, kde byli oba obviněni z toho, že své hosty „podvedli“, aby jim pomohli, a z toho, že se tajně zbavili bóje a dalšího rybářského vybavení mimo dohled úředníků.

Třídenní jednání

Obžaloba argumentovala, že potápěči si byli vědomi legality potápěčského lana, ale sabotovali ho, aby zachovali populace žraloků pro své vlastní komerční zájmy. Dvojice tvrdila, že se cítila spíše jako bojovníci proti zločinu, než aby ho páchali.

Čelili maximálním trestům odnětí svobody v délce pěti let a pokutám 250,000 XNUMX dolarů, stejně jako možnosti zaplatit rybáři odškodnění ve výši tisíců dolarů, ale odmítli možnost podat přiznání k přestupku nebo svědčit na svou obhajobu.

Porota vynesla rozsudek o vině tři dny, poté soudce odsoudil Moora a Mansella k roční podmíněné lhůtě a nařídil jim zaplatit odškodnění ve výši 3,345 XNUMX dolarů.

Oranžová bóje a lano (Okresní soud pro jižní Floridu)

Muži podali odvolání na základě definice krádeže, během kterého soudkyně Barbara Lagoa zpochybnila, proč byla obvinění vůbec vznesena.

„Moore a Mansell jsou zločinci, protože se snažili zachránit žraloky před tím, co považovali za nelegální pytláctví,“ prohlásila. „Jsou to jediní zločinci, se kterými jsem se kdy setkala za 18 let u soudu a tři roky jako federální prokurátorka, kteří v reálném čase zavolali policii, aby nahlásili, co viděli a jaké kroky podnikli.“

Odvolací soud však rozsudky potvrdil, takže potápěči mají trestní rejstřík a jako zločinci nemohou volit, vlastnit střelné zbraně ani volně cestovat do zahraničí.

'Nikdy nepřestal bojovat'

Zvrat začal letos v dubnu poté, co zástupce Úřadu právního zástupce Bílého domu kontaktoval Moorovy obhájce Marca Seitlese a Ashley Litwin-Diego, aby se informoval o případu, a minulý týden jim zavolal zpět, aby oznámil, že milost byla udělena.

„Bylo to neuvěřitelné,“ řekl Seitles Miami Herald„Nemohli jsme tomu uvěřit. Nikdy jsme nepřestali bojovat a spravedlnost konečně zvítězila. Jsme nadšeni, že Bílý dům zvážil naše argumenty a rozhodl, že se jednalo o nespravedlivé stíhání. Nemohli bychom být šťastnější za Johna a Tannera.“

Ian Goldstein, obhájce, který zastupoval Mansella, uvedl: „Jsme naprosto nadšeni, že se pan Mansell a pan Moore konečně dočkali spravedlnosti, kterou si zaslouží. Toto je případ, který nikdy neměl být podán.“

